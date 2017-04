Olomouc - Policie navrhla obžalovat bývalého majitele likérky AB style z Frýdku-Místku Milana Antoniaziho z krácení daní při obchodování s nezdaněným lihem. Státu podle kriminalistů způsobil škodu za více než 990 milionů korun. Jde údajně o dalšího odběratele nelegálního lihu zlínského podnikatele Radka Březiny. Obžaloba by měla být podána v nejbližších týdnech, řekl dnes ČTK Petr Šereda z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Šéf lihové mafie Radek Březina byl s dalšími sedmi lidmi kvůli obchodům s nezdaněným lihem již nepravomocně odsouzen, trest si vyslechli i lidé z dalších dvou větví jeho odběratelů.

"Policie v tomto případě již ukončila vyšetřování a věc byla předána státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Bylo to kvalifikováno jako trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Státní zástupce nyní studuje spis. Domnívám se, že by obžaloba mohla být podána zhruba do měsíce," uvedl Šereda.

Muž měl podle obvinění nakoupit bez vědomí celníků od Radka Březiny několik litrů milionů lihu, podle žalobce je škoda na dani vyčíslena na necelých 991 milionů korun. Hrozí mu sazba od devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyři měsíce.

Podle Šeredy jde o jednu ze tří větví odběratelů Březinova nelegálního lidu. První z nich se týká Stanislava Pražana a jeho syna, kteří měli odběrem nezdaněného lihu způsobit zkrácením daně škodu nejméně 353 milionů korun. Odpykávají si již devítileté tresty. Dosud největší prokázaný odběr Březinova lihu mají na svědomí lidé spojení s likérkou Drak z Chvalčova, kterou však skrytě ovládal Radek Březina, uvádějí žalobci. Škoda byla vyčíslena na 1,29 miliardy korun. Majiteli likérky Pavlu Čanigovi soud nepravomocně uložil 11,5 roku vězení. Distributor likérky Robert Sedlařík z firmy Verdana si má odpykat deset let a bývalý jednatel distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominik Nagy dostal osm let. Tresty od dvou do čtyř let si mají odpykat i další čtyři obchodní zástupci.

K odhalení zákulisí obchodů s takzvanou lihovou mafií přispěl Březinův mladší bratr Tomáš, který se rozhodl v kauze vypovídat. Podle Šeredy se na případu stále pracuje. "Jsou vedena i další trestní řízení, prověřují se další okolnosti trestné činnosti spojené se skupinou Radka Březiny. Vedeno je trestní řízení ohledně legalizace výnosů z trestné činnosti, vedeny jsou i další kauzy daňového charakteru a některé věci jsou ve fázi prověřování, které zatím nemohu komentovat," řekl státní zástupce Šereda.

Radek Březina byl za nelegální obchody s lihem s rekordní škodou na daních 6,39 miliardy korun nepravomocně odsouzen k 13 letům vězení. Šesti obžalovaným olomoucký krajský soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Bratr Březiny Tomáš dostal čtyři roky, získal totiž status spolupracujícího. Kauza je nyní u vrchního soudu, jeho mluvčí Vladimír Lichnovský dnes ČTK řekl, že dosud nebyla nařízena.