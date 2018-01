Paříž - Všechny šperky v hodnotě převyšující nejspíše čtyři miliony eur (přes 100 milionů Kč), které byly ukradeny ve středu večer z hotelu Ritz v centru Paříže, jsou v rukou francouzské policie. S odvoláním na zdroje z vyšetřování o tom informovaly agentury AFP a Reuters. Policisté ale stále pátrají po dvou z pěti pachatelů "působivé loupeže".

Pětice zlodějů vyzbrojená sekyrami a noži vtrhla do luxusního hotelu na náměstí Vendome ve středu kolem půl sedmé večer. Sekyrami rozbila několik výloh se šperky, které naházela do tašek, načež se dala na útěk. Dva pachatelé po útěku zadním vchodem ujeli v autě a na motocyklu. Zbylí tři skončili ve vazbě, když je policisté zastavili přímo v budově hotelu za pomoci elektrických paralyzérů.

"Část kořisti se našla rozházená po zadržení třech z pěti domnělých lupičů," řekl francouzským médiím jeden z vyšetřovatelů, aniž však určil hodnotu získaných šperků. Zbytek lupu policie později nalezla v brašně, kterou podle agentury Reuters upustil při srážce s chodcem muž ujíždějící z místa činu na motorce. Celkem měl podle odhadů lup hodnotu až 4,5 milionu eur (115 milionů Kč), přesná částka ale zatím stanovena nebyla.

Vozidlo, se kterým ujel jeden z lupičů, se dnes našlo severně od Paříže v departementu Val d'Oise, uvedla AFP s odvoláním na zdroj z vyšetřování. Motorka, na které ujel druhý podezřelý, se zatím nenašla.

Dramatické události zastihly mnoho nic netušících hostů v klidném prostředí vyhlášeného hotelového baru Hemingway, kteří prchali před "velkým rámusem" do kuchyně či do sklepa, napsal deník The Guardian. Někteří svědci uváděli, že slyšeli alespoň deset výstřelů a viděli jednoho zaměstnance hotelu zraněného. Podle pařížské policie ale k žádným újmám na zdraví nedošlo.

Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb po zásahu bezpečnostních složek složil na twitteru poklonu místním policistům za jejich "chladnou hlavu, profesionalitu a schopnost rychlé reakce". "Udělali naší policii čest. Mají mé absolutní uznání," napsal ministr.

Krádež ale podle agentury AP vyvolala pochybnosti o bezpečnostních opatřeních v jedné z nejprestižnějších čtvrtí světa a v samotném hotelu Ritz, kde cena za noc začíná na 1000 eurech (25.500 Kč). Na náměstí Vendome kromě něj sídlí ministerstvo spravedlnosti či několik luxusních klenotnictví.

Bezpečnost ve čtvrti byla posílena v roce 2014 po sérii násilných loupeží šperků, další taková událost však jeden z místních butiků zasáhla v březnu 2016. V tomto případě, jako i při další loupeži v květnu 2017, údajně podniky přišly o zboží v hodnotě několika milionů eur.