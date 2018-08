Ústí nad Labem - Toxi tým v Ústeckém kraji odhalil velké pěstírny marihuany, laboratoře na výrobu pervitinu a distributory drog. Pět se jich zpovídá z toho, že dávka od nich zabíjela. Novinářům dnes výsledky týmu představil vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství Martin Charvát.

Policie vyšetřuje pět případů lidí, kteří zemřeli po požití dávky za poslední dva roky. "Je složité dokázat, že daná dávka toxikomana zabila. Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo zjistit distributora té poslední dávky ve všech pěti případech," uvedl Charvát. Jeden člověk už je před soudem, další čtyři čekají na dokončení vyšetřování. Hrozí jim deset až osmnáct let vězení. "Toxikoman je v nadsázce velmi odvážný. Nikdy neví, jaký koktejl chemikálií si spolu s drogou do těla vpraví," uvedl Charvát.

Ústecký kraj patří s Moravskoslezským krajem a Prahou mezi regiony k nejvíce zatíženým drogovou problematikou. V Toxi týmu na severu Čech působí 58 lidí, kteří od ledna do června zadrželi 294 pachatelů pro drogové delikty, což je o 53 lidí více než ve stejném období loni. Policisté zajistili bezmála 30 kilogramů marihuany, za loňské první pololetí to bylo zhruba 14 kilogramů. Za šest měsíců odhalili kriminalisté také pět kilogramů pervitinu, zatímco za stejnou dobu loni to byly necelé dva kilogramy. Právě pervitin a marihuana opatří mezi nejužívanější drogy na severu Čech.

Ve spolupráci s celníky, Národní protidrogovou centrálou, kolegy z Německa i z jiných koutů Čech se podařilo například v Zeměchách na Lounsku objevit rodinný dům, kde byla velkovýrobna pervitinu. S odklízením chemikálií museli pomáhat hasiči. V neobývaném domě na návsi bylo několik desítek litrů chemikálií. Policie zajistila dva podezřelé a případ dál vyšetřuje.

Ve Vejprtech na Chomutovsku podle vedoucího Toxi týmu Milana Rychnovského v pátém patře továrny zajistili policisté 2747 rostlin marihuany. Ve vazbě skončil jeden Švýcar a dva muži z Německa.

Poslední úspěšný zátah provedli policisté v polovině července v Ústí nad Labem. Uprostřed čtvrti Neštěmice se nacházela velká pěstírna provozovaná Asiatem. Kriminalisté zajistili 886 rostlin marihuany.

Mezi pachateli drogových deliktů jsou podle Charváta muži i ženy všech věkových kategorií. "Bohužel, čím dál víc k tomu inklinují osoby mladistvé," poznamenal. Mnoho obchodů se odehrává v kyberprostoru, na takzvaném dark netu - běžnému uživateli nedostupné skryté oblasti internetu. Právě na tuto oblast se chtějí policisté zaměřit stejně jako na drobné přestupky, jako je kouření marihuany na ulicích. "Věnovat pozornost chceme také věznicím, kam se drogy dostávají. Pachatelé jsou velmi vynalézaví ve způsobech, jak drogu za mříže dostat," uvedl Rychnovský.