Hradec Králové - Hradečtí kriminalisté objasnili díky porovnání vzorků DNA několik let staré loupeže. Pachatelem je podle nich třiačtyřicetiletý muž obviněný z loňské vraždy devětadvacetileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Muž, kterému hrozí až 18 let vězení, spáchal v uplynulých 11 letech na různých místech ČR pět ozbrojených loupeží. Novinářům to dnes řekl mluvčí Krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Jan Čížkovský.

"Při vyhodnocování policejních databází jsme zjistili shodu mezi DNA profilem obviněného muže a stopou, kterou pražští kolegové před lety zajistili při ohledání místa činu loupeže. Od tohoto momentu jsme ve spolupráci s nimi začali prověřovat další trestnou činnost obviněného muže," řekl Čížkovský.

Kriminalisté zjistili, že v letech 2007 až 2014 spáchal v bankách v Praze, Brně a v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku pět loupeží. Pokaždé byl ozbrojen střelnou zbraní. "Pouze v jednom případě se mu ale podařilo získat peníze, a to téměř 400.000 korun," řekl Čížkovský. V dalších případech byl neúspěšný. "V jednom případě si vybral bezhotovostní pobočku, v dalším přišel po otevírací době a u posledních dvou neuspěl díky aktivnímu odporu pracovníků banky," řekl Čížkovský.

Obviněný se přiznal. Policistům řekl, že potřeboval peníze na vyrovnání dluhů, část utratil ve výherních automatech. "K motivu přiznání uvedl, že chce mít, i když ne čisté svědomí, tak 'vyřešený život'. Vyšetřování stále probíhá, výčet trestné činnosti proto nemusí být konečný," uvedl Čížkovský. Muž byl kromě vraždy obviněn i z loupeže.

Vražda devětadvacetileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem, se kterou žil ve společné domácnosti, se stala loni v listopadu. Policie našla mrtvou ženu v bytě a podezřelého muže zadržela asi půl hodiny po útěku z místa činu. "Motivem byly osobní vztahy," řekl ČTK Čížkovský. Muž je nyní ve výkonu trestu za předchozí trestnou činnost.

Policie mu odebrala vzorky DNA a porovnala je se vzorky, které byly zaznamenány při vyšetřování starších neobjasněných zločinů. V národní databázi vzorků deoxyribonukleové kyseliny (DNA) je zhruba 245.000 genetických profilů z toho asi 218.000 je profilů obviněných a odsouzených lidí, 20.400 profilů stop z míst neobjasněných trestných činů a 429 profilů neznámých mrtvol. V databázi jsou i profily nezvěstných lidí či profily jejich příbuzných. Další skupinou jsou profily DNA osob, které zajišťují stopy na místě činu, pracují s biologickým materiálem. Policie databázi využívá hlavně k identifikaci a evidenci pachatelů trestné činnosti.

Analýza DNA se v ČR pro účely kriminalistiky dělá od roku 1992, v hradeckém kraji od roku 1998. Národní kriminalistická databáze DNA je vedena od roku 2002, kdy technici z americké FBI instalovali v Praze počítačový systém CODIS, který umožňuje její provoz. Znalci kriminalistického ústavu zjistí měsíčně desítky shod profilů DNA osob s profily DNA stop z míst neobjasněných zločinů.