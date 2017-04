Praha - Policie zaznamenala několik případů sebepoškození pořezáním v rámci internetové hry Modrá velryba. Na policejním webu to dnes oznámila mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Zda je ale hra spojena také se sebevraždami, jak policisté tvrdili dříve, nyní mluvčí nesdělila. Manažer pro internetovou bezpečnost firmy Seznam.cz Martin Kožíšek již dříve sdělil, že hra Modrá velryba neexistuje, jedná se podle něj o hoax. Policie to popírá.

"Policie České republiky eviduje několik případů sebepoškození pořezáním uživatelů sociálních sítí facebook a instagram, ke kterým došlo v rámci plnění úkolů ve hře. V jednom případě po splnění tohoto úkolu mělo být dokonce od tzv. kurátora požadováno zaslání obnažených fotografií nezletilé osoby," sdělila Nguyenová. "Odmítáme tedy tvrzení, že Policie ČR šíří hoax," doplnila. Za hoaxy jsou označovány klamné zprávy šířené elektronicky, například jako řetězový e-mail, a často varující před nějakým nebezpečím.

Podle Kožíška a vedoucího projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamila Kopeckého žádná hra Modrá velryba ve skutečnosti neexistuje. Byl to marketingový tah, který měl přitáhnout nové uživatele do konkrétních skupin na sociálních sítích. Časopisu Respekt Kopecký řekl, že Modrá velryba není organizovanou hrou, ale výzvou kolující po internetu, která obsahuje seznam úkolů, včetně sebevraždy. Vůbec se však podle něj neprokázalo spojení Modré velryby se skutečnými případy sebevražd dětí, zmiňované ve zprávách o Modré velrybě, které se dostaly do Evropy prostřednictvím ruských portálů.

Informaci o sebevraždách spojených s Modrou velrybou zopakovala minulý týden i česká policie. Policisté dokonce sdělili, že prověřují, zda s touto hrou mají spojitost podezřelá úmrtí dětí z poslední doby. V dnešním vyjádření ale již policie sebevraždy vůbec nezmínila.

Přesto se podle odborníků jedná o závažný fenomén ohrožující děti a mládež. Po rozšíření zpráv o hře totiž začaly vznikat na síti skupiny, v nichž děti sdílejí informace, snímky a videa o sebevraždách a poškozování. Děti pak mohou také napodobovat to, co šíří. Spolek Linka bezpečí varoval na svém webu, že zvýšená mediální pozornost může zvýšit počet dětí a mladých lidí, kteří budou chtít činy spojované v médiích s Modrou velrybou napodobit.