Zhruba na hodinu se 26. května aktivistům podařilo narušit kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně. Po začátku představení vtrhla na jeviště necelá třicítka členů hnutí Slušní lidé, utvořila na jevišti řetěz a bránila hercům v další produkci. Když do divadla dorazil antikonfliktní tým policie, aktivisté jeviště opustili a představení bylo obnoveno. V představení postava Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo kritiku a protesty dlouho před uvedením. Narušení představení se očekávalo. Před divadlem se shromáždilo několik skupin aktivistů včetně členů SPR-RSČ - na snímku druhý zleva je předseda sdružení Miroslav Sládek.

Brno - Policie podle městského ředitele Martina Kotlana situaci kolem představení Naše násilí a vaše násilí na festivalu v Brně nepodcenila. Zda ji podcenil někdo jiný, nechtěl komentovat. Pořadatelé Divadelního světa podle něj věděli o riziku narušení inscenace, ve které například postava Ježíše znásilňuje muslimku. Policie s nimi byla předem opakovaně v kontaktu, zdůraznil Kotlan v rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem.

Organizátoři mohli uplatnit "právo pána domu" a některé diváky vůbec nevpustit dovnitř, naznačil Kotlan. Příznivci radikálně pravicového hnutí Slušní lidé, kteří později vstoupili na jeviště a hru přerušili, byli jasně identifikovatelní, většina jich měla modrá trička s názvem a logem hnutí.

"Pořadatel neuplatnil právo pána domu na to, aby při vstupu řekl, my vás tady nechceme, my vám vrátíme vstupné, není v našem zájmu, abyste tam byli, takže s narušením toho divadelního představení počítal," řekl Kotlan.

Když se policisté před budovou divadla dozvěděli, že radikálové jsou na jevišti, stále pokládali situaci především za zodpovědnost pořadatelské služby. "Ujistili jsme se, že tam nedochází k žádnému fyzickému napadání, škodám na majetku, výslovně jsme se ptali na to, jestli tam nedošlo k žádnému zranění, a hlavně také jestli herci, kteří jsou účastní na jevišti, mohou odejít v případě, že odejít budou chtít," popsal Kotlan.

Žádné potyčky se ale uvnitř neodehrávaly, jen hádky, a tak policie přes opakované žádosti divadelníků o zásah zůstávala venku. Antikonfliktní tým přišel až v okamžiku, kdy dostal od pořadatelské služby jasný signál, že chce uplatnit právo pána domu a radikály z jeviště i divadla vykázat, avšak vzhledem k početní převaze radikálů sama situaci nezvládne.

S tvrzením o liknavosti postupu policie, které zaznělo například od ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, Kotlan nesouhlasí.

"Policie ke svým zákrokům nebo služebním úkonům přistupuje na základě vlastního vyhodnocení situace, na základě vyhodnocení toho, v jaké míře nebo zda vůbec dochází k páchání protiprávního jednání, a nikoliv na základě prostých oznámení nebo subjektivních dojmů osob, že k nějakému páchání protiprávního jednání dochází," popsal Kotlan. Situaci v divadle označil za formu tříbení názorů, kdy protestující vyjádřili svůj pohled na kvalitu či obsah divadelního představení.

Divadelní svět nabídl dvě inscenace provokativního režiséra Olivera Frljiče. V sobotu slovinské Naše násilí a vaše násilí, už ve čtvrtek polské Prokletí. Ve čtvrtek policisté podle Kotlana počítali s tím, že budou i v sále, ale polští herci to odmítli, a kvůli tomu se pak změnila i původní domluva na sobotu, podle které měla mít policie přímo v sále své lidi.