Praha - Česká policie vytvoří speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Příští rok by v ní mělo začít pracovat 14 policistů, v roce 2021 by měla mít 42 členů. Počáteční náklady na vybudování systému a nákup zařízení pro policejní analytiky se odhadují na 130 milionů korun. Dalších 20 milionů má každý rok stát údržba a provoz informačního systému, v němž budou údaje o milionech pasažérů. Vyplývá to z podkladů pro jednání vlády, které má ČTK k dispozici. Podobné speciální jednotky musejí nejpozději příští rok vytvořit všechny členské státy EU.

Na směrnici o registru leteckých pasažérů, někdy označované PNR (Passenger Name Register), se EU shodla loni na jaře. Údaje od leteckých přepravců mají umožnit bezpečnostním složkám rychleji vystopovat rizikové cestující. Země mají pravidla plnit nejpozději od května 2018.

Policejní jednotka bude zpracovávat údaje z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců, informace mají také sdílet jednotlivé země. Údaje o cestujících mají sloužit k posouzení pasažérů před odletem nebo příletem do Česka. Analýza informací o pasažérech má také pomáhat v boji proti terorismu a další trestné činnosti. "Systém, který bude nutné vybudovat, bude v zásadě sloužit ke ztotožnění osob, které mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo závažné trestné činnosti, k identifikaci doposud neznámých osob a ke zpětnému dohledání vztahů mezi cestujícími a jejich pohybu," stojí v podkladech pro vládu. Údaje o cestující budou v systému jeden až dva dny před odletem a pak bezprostředně po skončení letu.

Jednotka bude spadat pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Spolupracovat bude i s dalšími policejními útvary, celníky, tajnými službami nebo vojenskou policií.

Ze zemí mimo EU a opačným směrem loni přes česká letiště cestovalo přes šest milionů lidí. Podklady pro vládu předpokládají, že speciální jednotka na začátku při plném provozu ročně prověří zhruba 13 milionů údajů, v roce 2021 by to mohlo být kolem 20 milionů cestujících.