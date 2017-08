Most - Psi specializovaní na vyhledávání výbušnin a pátrací psi dnes nacvičovali u jezera Most přelety vrtulníkem. Policejní pes nesmí být bázlivý a mít z létání strach, řekl ČTK vedoucí policejních kynologů Ústeckého kraje Petr Tomášek. Výcvik policejního psa trvá zhruba dva roky.

U Mostu cvičili jak dospělí vycvičení psi, tak ti, kteří výcvikem teprve procházejí. Vedle standardního výcviku, při kterém měli odhalovat v okolí jezera ostré vzorky výbušnin a hledat ztraceného figuranta, muselo všech 12 zvířat nastoupit do vrtulníku a přeletět nad jezerem. "Hlavním účelem cvičení je otestovat psy ve vrtulníku. Aby okamžitě, co dosedne vrtulník, mohl jít pes pracovat, aby neměl problém s cestou vrtulníkem. Dosedne vrtulník, pes jde a okamžitě hledá," uvedl Tomášek. Pes, který je neklidný nebo po cestě vrtulníkem není schopen hned začít pracovat, je z výcviku vyřazen. "Většinou si je pak nechávají psovodi například na zahradu," doplnil Tomášek.

Výcvik policejního psa trvá zhruba dva roky. Psovod o něj pečuje od štěněte. "Vychovává si ho sám, připravuje si ho na službu, kterou bude pes pro nás dělat," doplnil Tomášek. Zvíře prochází opakovanými veterinárními vyšetřeními, která mohou odhalit případné zdravotní hendikepy. Pokud je pes zdravý a nebázlivý, skládá první zkoušky ve 20 měsících. "Do ostrého zásahu se dostává kolem dvou a půl a tří let," dodal Tomášek. Délka služby u policie záleží na zdravotním stavu psa. Většinou slouží do osmi až deseti let. Dožívají pak většinou u svých psovodů.

Policie má v Ústeckém kraji 76 psů s různými specializacemi. Převládají němečtí ovčáci, přibývá ale i ovčáků belgických.