Právě zveřejněno

Praha - Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild pochybuje o tom, zda lze obecně zabránit únikům informací z vyšetřovacích spisů. Vild před poslanci z vyšetřovací komise mluvil zejména o systému trestního řízení. Nyní je na slyšení před sněmovní komisí náměstek nejvyššího státního zástupce Igor Stříž.

"Poslanci se ptali na to, jak funguje systém trestního řízení, nechali si vysvětlit případná slabá místa, která by mohla souviset s úniky informací," řekl novinářům Vild. Debatovalo se podle něho v obecné rovině, o konkrétních případech se řeč nevedla.

"Nevím, jestli lze vůbec zabránit obecně únikům ze spisů. Snažil jsem se pánům poslancům vysvětlit, že největší slabinu vidím v lidském faktoru. Zájem o informace z trestních řízení samozřejmě stoupá, tak jak stoupá závažnost jednotlivých kauz," uvedl Vild. Tlak na policisty, kteří se takovými případy zabývají, je značný a záleží na tom, jaké jsou osobnosti, dodal.

Jméno předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše při Vildově slyšení, jak podotkl náměstek, nepadlo. Právě aféra kolem Babiše a novináře jeho bývalého deníku Marka Přibila podnítila vznik komise.

Po Střížově slyšení by komise ještě měla sestavit seznam lidí, které si bude zvát na další zasedání. Měla by se konat každé úterý až do začátku září.