Helsinky - Hodně kuriózním a nešťastným gólem začala pro české hokejisty cesta za porážkou 2:4 s Finskem při vstupu do turnaje Channel One Cup. Ve třetí minutě nastřelil Adam Polášek při snaze vyčistit co nejrychleji prostor před brankovištěm brusli dalšího beka Jakuba Jeřábka a puk po odrazu skončil za zády gólmana Pavla Francouze.

"Puk se tam odrazil od 'Francika', bylo to ve vzduchu a já se jen soustředil, abych ho zahrál pryč hned, jakmile dopadne na led. To se mi i povedlo, šlo to do rohu, ale když jsem se do toho snažil plácnout, aby to hlavně bylo rychle pryč, tak jsem nesledoval, jestli tam někdo stojí nebo ne," popsal Polášek, nešťastný hlavní aktér celé situace.

"Nechtěl jsem do toho sahat už ve chvíli, kdy letěl puk vzduchem. Znám se. Puky tam pak přeskakují různě hokejky a jsou z toho blbé góly. Ale i tak to dopadlo špatně. Mohli jsme se na sebe jen podívat a kroutit hlavou, na to se ani nedá nic říct," doplnil Polášek.

Domnívá se, že kdyby zkoušel záměrně dosáhnout podobné náhody na tréninku, ze sta pokusů se neujme ani jediný. "Bylo vidět, že ani 'Francik' v první chvíli nechápe, co se stalo. Za dvě sekundy to pak člověku docvakne a řekne si, že je blbec a měl to udělat jinak. Ale to se prostě stane a člověk si z takových gólů nesmí nic dělat," prohlásil Polášek.

Francouz mu nic nevyčítal. "I takové góly padají. Je škoda, že se to stalo v takovém zápase a za reprezentaci, ale zpátky se to vzít nedá. Jen jsme se na sebe nevěřícně koukali, co se to vlastně stalo. Všichni zúčastnění to ale musí hodit co nejrychleji za hlavu, hrát dál a snažit se to napravit. Nikdo to takhle sehrát nechtěl a nelze to nikomu vyčítat, výčitky nejsou na místě. Ta šance je asi jedna ku tisíci, že se to od brusle odrazí takhle do brány," prohlásil gólman českého výběru.

Celý duel se mu s ohledem na výsledek těžko hodnotil. "Nezačali jsme úplně špatně a u nich ve třetině jsme je docela zatlačili, ale bylo vidět, že se potkaly týmy se zcela odlišnou taktikou. Hráli dobře v defenzivě a čekali na nějakou chybu, nějaké okénko v naší obraně. My jsme hráli spíše nátlakový hokej a snažili se to tlačit do brány ze všech pozic, ale jim to fungovalo lépe než nám," přiznal Francouz.

Sám se hůř dostával do hry a provozní teploty. "Je to těžké hlavně v tom, že Finové hrají tak, že nedají gólmanovi soupeře ani jeden zákrok zadarmo. Když už jsem se dostal do akce, tak to bylo při přečísleních a jiných nepříjemných situacích. V tom je to těžké, ale tak to je, já ty karty dostanu a musím s nimi hrát. Snažím se s tím nějak porvat, ale bohužel dnes jsem dostal čtyři góly a prohráli jsme," litoval Francouz.

Podobně viděl zápas i Polášek. "Finové hráli v první třetině takový opatrný hokej, kdy jen vyndávali puky od sebe ze třetiny. A můj 'vlastňák' to celé nastartoval. Pak jsme dostali druhý blbý gól a myslím, že to nás docela položilo. Snad jsem si to v této sezoně odbyl a nebude se to už opakovat," řekl Polášek.

Finy z jeho pohledu dovedla k výhře především trpělivost. "Počkali si na to, párkrát jen vyndali puk ven od sebe z pásma, pak si našli některou z našich nahrávek a byly z toho brejky. Nechali jsme tam díry ve středním pásmu a oni nás z toho potrestali," uvedl Polášek.

V pátek mohou Češi po přesunu do Moskvy napravit dojem proti domácím Rusům. "Vybrali docela hvězdný tým. Jsou to jejich hry, a když dnes prohráli, tak si myslím, že zítra se do toho hodně opřou. Máme tam ten nepříjemný přelet, přiletíme ráno, ale i tak se na to zkusíme stoprocentně připravit," ujistil Polášek.