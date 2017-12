Moskva - Obránce Adam Polášek podobně jako všichni ostatní členové širšího kádru české hokejové reprezentace sní o účasti na únorových olympijských hrách. Jeho myšlenky na účast pod pěti kruhy jsou ale intenzivnější, protože po říjnovém přesunu z Novosibirsku působí v dějišti minulé zimní olympiády Soči.

"Celý náš tým žije přímo v bývalé olympijské vesnici hned vedle stadionu. Každý den projíždím cestou na tréninky olympijským parkem. Když to tam vidím každý den a představím si, jaké to tam v Koreji může být, mám to v hlavě. Když se řekne Soči, hned vás jako první napadne olympiáda," řekl Polášek.

Na svoji první velkou mezinárodní akci v kariéře čeká, přesto se chce o možnost startovat v Pchjongčchangu ze všech sil poprat. "Mám trošku nevýhodu, že jsem nezažil žádný velký turnaj, ale myslím, že na mezinárodní hokej mám a na olympiádu bych se trenérům hodil. Ale zbývá do ní ještě dost času, stát se může cokoliv, třeba zranění, ztráta formy," podotkl Polášek.

Přesun z Novosibirsku mu dodal opět velkou chuť do hokeje. "Na Sibiři to bylo o tuhé defenzivě. Spoléhali jsme na Sašu Saláka v brance a věřili, že nám jeden dva góly budou stačit na výhru. To v Soči mi to připomíná americkou mentalitu, pořád chtějí hrát aktivní hokej," pochvaloval si Polášek, který má za sebou působení v zámořské juniorské QMJHL i na farmách Vancouveru v AHL a ECHL.

Přitom po minulé sezoně se zdálo, že bude Polášek patřit mezi opory Sibiru. V prvním ročníku po příchodu ze Sparty si v 60 zápasech připsal 28 bodů za šest branek a 22 asistencí. Jenže po odchodu kouče Andreje Skabelky do Omsku se situace zcela změnila.

"Před sezonou dosadili na pozici hlavního trenéra Zubova, který do té doby vedl obránce. Byl ale jen takovou figurkou, protože velké slovo tam má asistent trenéra Tarasenko, hodně na něj dají. Když takovému člověku svěříte hodně moci, začne si vymýšlet, co chce," popsal Polášek.

"Bodů jsem nedělal tolik jako minulou sezonu, ale pořád jsem cítil, že předvádím dobrý hokej a pro tým jsem přínosem. Trenér mi ale začal tvrdit, že jsem přes léto snad zapomněl hrát hokej. Jeden zápas mi vyšel parádně a na další mě bez vysvětlení poslal na tribunu," navázal Polášek.

"Takhle se to dokola opakovalo i poté, co jsem dal první gól. Byly tam další kudly do zad. Šel jsem za trenérem v domnění, že jsme oba profesionálové, a mezi čtyřma očima si vše vyříkáme. Druhý den jsem se ale z televize dozvěděl, jak dlouho jsme spolu mluvili a co všechno jsme probírali," doplnil Polášek.

Když v září strávil na tribuně čtvrtý zápas v řadě, začal řešit možnosti odchodu. "Vím, že hokej hrát umím, jenom prostě potřebuju cítit důvěru trenéra. Řešili jsme s agentem, kam bych mohl odejít, a během tří týdnů se ozvali ze Soči. Oni měli vyhlédnutou i posilu ze zámoří, já jsem v zápase s nimi hrál a zahrál jsem dobře. Druhý den mi volali, že by o mě měli zájem. Hned jsem věděl, že do toho jdu," vyprávěl Polášek.

Celkově se v novém prostředí cítí skvěle. "Jsem za přestup strašně rád, navíc můžu žít v krásném městě. Fakt si nemám na co stěžovat, je to jako nebe a dudy. Až teď jsem zjistil, že i v Rusku jde dělat hokej profesionálně. Pět dní z týdnu svítí sluníčko a i teď v prosinci můžete venku chodit v mikině. Podíváte se na jednu stranu, vidíte moře a sluníčko, na druhé zase zasněžené hory. Člověk tam chce být," uvedl Polášek.

"Když máme volný den, vyrazíme i na výlet do hor, autem to trvá jen dvacet minut. Skočíme na lanovku a užíváme si. Lyžovat jsem ale ještě nebyl. Sice to nemáme zakázané, mám ale o sebe strach a nepotřebuju udělat hloupost, která by mě stála sezonu," uvedl.

Nevadí mu, že nemá v týmu žádného krajana. "Jsem na to zvyklý z angažmá v Americe. Umím dobře anglicky, v kádru máme několik Američanů a Kanaďana, každý den se spolu bavíme. Už jsem se naučil i rusky, takže rozumím i všemu v kabině. V češtině si popovídáme doma s přítelkyní," prohlásil Polášek.

V Soči je podle Poláška znát turistický ruch. "Když chtějí jet Rusové na dovolenou k moři, většinou jezdí tam. Teď navíc začíná lyžařská sezona, takže se tam nahrne zase spousta lidí," podotkl Polášek. Časté jsou návštěvy i ruského prezidenta Vladimira Putina, který má v Soči svůj palác. "Když cestou na venkovní zápasy potkáme tři obrovská vládní letadla, tak víme, že dorazil Putin nebo ruská vláda," dodal Polášek.