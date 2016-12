Praha - Polský cestující, který vyhrožoval v pátek večer bombou v letadle letícího do Varšavy, je podezřelý z šíření poplašné zprávy a ohrožení letadla. Po nouzovém přistání na pražském ruzyňském letišti ho zadržela česká policie, která vyloučila teroristický motiv činu. Osmašedesátiletý muž, který své jednání vysvětlil nasloucháním Bohu, zatím nebyl obviněn. Čeká v policejní cele na vyšetření psychiatrem. Jeho znalecký posudek rozhodne, zda policie podá návrh na vazbu, nebo nařídí další lékařské vyšetření. Ostatní cestující se dnes ráno vrátili do Varšavy.

Pilot polského letadla vracejícího se ze španělského letoviska Las Palmas oznámil dispečerům z českého Řízení letového provozu, že na palubě se nachází muž tvrdící, že v letadle je bomba. Výbušnina prý měla explodovat, pokud stroj přistane ve Varšavě. Pilot žádal zásah pyrotechniků a protiteroristické jednotky. Po přistání na Ruzyni vstoupila na palubu zásahová jednotka cizinecké policie, která muže zadržela. "Jeho chování nebylo agresivní ani jinak problematické, nicméně v danou chvíli s policisty nespolupracoval," popsala zásah na palubě mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Při incidentu nebyl nikdo zraněn ani nevznikly škody na majetku. Pyrotechnici během prohlídky stroje ani cestujících žádnou výbušninu nenašli.

Kriminalisté pak vyslechli podezřelého muže, jeho manželku, která s ním v letadle cestovala, posádku stroje i cestující, kteří s ním byli nejvíce v kontaktu. Manželka mimo jiné uvedla, že její muž už několik dní předtím a také v minulosti nebyl psychicky v pořádku a choval se v poslední době velmi nestandardně. Pokud psychiatr uzná, že Polák je příčetný a zdráv, policie podá návrh na vzetí do vazby. Jestliže ale zjistí, že zadržený není zcela duševně v pořádku, bude následovat další psychiatrické vyšetření, které může trvat několik dnů i týdnů.

Není rovněž vyloučeno, že případ předají české úřady do Polska, protože se stal na palubě polské letecké společnosti a podezřelý je polský občan. "Zatím trestní řízení probíhá tady, ale není vyloučeno, že bude případ předán do Polska. Mezinárodní dohody umožňují obojí," uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. V případě, že muž bude uznán příčetným, hrozí mu dva až osm let vězení. V případě prokázané psychické poruchy by byl předán do péče lékařů.

Všech zbývajících 159 cestujících, kteří museli nedobrovolně přenocovat v Praze, hned ráno opustilo Česko náhradním letadlem. Kvůli bezpečnostním pravidlům původní posádku, která musela odpočívat, vystřídala nová, která přiletěla a odletěla náhradním letadlem.

Po návratu do Varšavy si někteří pasažéři podle polských médií stěžovali na špatný přístup charterového přepravce, který jim prý nezařídil nocleh ani občerstvení a málo či zmateně s nimi komunikoval.

Většina cestujících i posádka byli občané Evropské unie, převážně Polska. Češi na palubě nebyli.