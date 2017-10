New York - Hokejový obránce Roman Polák z Toronta pomohl ve svém prvním zápase v sezoně v NHL po podpisu nové roční smlouvy asistencí k výhře nad Los Angeles 3:2. Kings neuspěli poprvé po sérii čtyř výher za sebou a v osmém utkání v sezoně vyšli poprvé bodově naprázdno. Nahrávku si připsal také útočník Tomáš Hertl ze San Jose, které vyhrálo na ledě New York Rangers 4:1.

Jednatřicetiletý Polák podepsal s Maple Leafs jako nechráněný volný hráč v neděli smlouvu za 1,1 milionu dolarů a ve svém prvním vystoupení v ročníku bodoval už v šesté minutě. Útočník Mitchell Marner objel branku Kings, přihrál Polákovi za pravý kruh a jeho tvrdou střelu z první usměrnil do branky Matt Martin. Přišel sice do kontaktu s brankářem Jonathanem Quickem, ale podle rozhodčích k porušení pravidel nedošlo.

Vítězný zásah zaznamenal v 43. minutě Patrick Marleau, díky jehož čtvrté brance v sezoně Maple Leafs odskočili do dvoubrankového vedení. Kings už dokázali pouze snížit.

Polák nastoupil ve třetí obranné dvojici a na ledě strávil přes dvanáct minut. Český reprezentant odehrál první utkání od 15. dubna, kdy si ve druhém zápase úvodního kola play off proti Washingtonu zlomil kotník a lýtkovou kost.

"Je důležité zvítězit. Když hrajete špatně jako při sobotní prohře 3:6 proti Ottawě - a nic to neubírá na jejích schopnostech, nehráli jsme dobře - chcete odpovědět," prohlásil trenér Toronta Mike Babcock.

"Dnes se nám to podle mě povedlo, ale zároveň bylo důležité zvítězit nad mužstvem, které po šedesáti minutách ještě nepadlo a hrálo dobře. Předvedli jsme dobrý výkon a bylo to důležité utkání i díky tomu, že jsme našli způsob, jak hrát správně," doplnil kouč kanadského celku.

Torontu patří ve Východní konference se 14 body druhá příčka, o bod za vedoucí Tampou. Kings i přes prohru zůstali v čele Západní konference.

Hertl se přihrávkou podílel na premiérové a zároveň vítězné trefě švédského útočníka Tima Heeda z 13. minuty, jenž střelou z úhlu překonal svého krajana v brance New Yorku Henrika Lundqvista. Odchovanec Slavie Hertl si v osmi zápasech připsal pět bodů (2+3). Rangers po osmé prohře z deseti utkání patří předposlední místo ve Východní konferenci.

"Je to mnohem těžší, když se dostaneme do pozice, ve které musíme dohánět zápas. Snažíme se na led vyjet připravení, a pak nic nepředvedeme. Oni vystřelí, puk se odrazí od našeho hráče a skončí v brance. Poté už to jde z kopce. Kdybychom z šesti zápasů vyhráli pět, bylo by to trochu jiné. Teď se potřebujeme cítit dobře, ale když musíme dotahovat, není to jednoduché," řekl Lundqvist.

Domácí nedokázali využít ani jednu z šesti přesilovek, které jim Sharks nabídli. "Nemůžete přijet do Madison Square Garden, šestkrát nebo sedmkrát se nechat vyloučit a očekávat, že uspějete. Dneska nás naštěstí podržel brankář a ubránili jsme všechna oslabení. Měli jsme štěstí," řekl trenér San Jose Peter DeBoer.

Gólman San Jose Martin Jones zneškodnil 33 střel a byl vyhlášen první hvězdou večera. Sharks zvítězili ve třetím z uplynulých čtyř duelů.

Výsledky NHL:

New York Rangers - San Jose 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 45. Zibanejad - 2. Couture, 13. Heed (Hertl), 40. Donskoi, 43. M. Karlsson. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Couture, 3. M. Karlsson (všichni San Jose).

Toronto - Los Angeles 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 6. M. Martin (Polák), 35. Bozak, 43. Marleau - 36. A. Kempe, 53. Lewis. Střely na branku: 34:38. Diváci: 19.235. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Andersen (oba Toronto), 3. Lewis (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 9 7 1 1 36:24 15 2. Toronto 9 7 0 2 40:30 14 3. Ottawa 8 4 3 1 30:21 11 4. Detroit 9 4 1 4 27:29 9 5. Boston 7 3 1 3 24:26 7 6. Florida 7 3 0 4 24:25 6 7. Buffalo 9 2 2 5 25:36 6 8. Montreal 8 1 1 6 13:33 3

Metropolitní divize:

1. New Jersey 8 6 0 2 31:24 12 2. Pittsburgh 9 5 1 3 30:39 11 3. Philadelphia 8 5 0 3 28:18 10 4. Columbus 8 5 0 3 25:21 10 5. NY Islanders 8 4 1 3 24:24 9 6. Washington 9 4 1 4 28:31 9 7. Carolina 6 3 1 2 17:16 7 8. NY Rangers 10 2 2 6 25:36 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 9 6 1 2 29:24 13 2. Chicago 9 5 2 2 32:22 12 3. Dallas 8 5 0 3 23:21 10 4. Nashville 8 4 1 3 21:21 9 5. Colorado 8 4 0 4 23:21 8 6. Winnipeg 7 4 0 3 22:26 8 7. Minnesota 6 2 2 2 22:22 6

Pacifická divize:

1. Los Angeles 8 6 1 1 29:17 13 2. Vegas 7 6 0 1 23:17 12 3. Vancouver 8 4 1 3 23:23 9 4. San Jose 8 4 0 4 23:22 8 5. Calgary 8 4 0 4 20:23 8 6. Anaheim 7 3 1 3 18:19 7 7. Edmonton 7 2 0 5 14:22 4 8. Arizona 8 0 1 7 18:34 1

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 9 18 (3+15) 2. Kučerov (Tampa Bay) 9 16 (10+6) 3. Schwartz (St. Louis) 9 13 (6+7) 4. Matthews (Toronto) 9 12 (7+5) 5. Bäckström (Washington) 9 12 (3+9) 6. Kuzněcov (Washington) 9 12 (0+12) 7. Ovečkin (Washington) 9 11 (10+1) 8. Marchand (Boston) 7 11 (6+5) 9. F. Forsberg (Nashville) 8 11 (6+5) Kopitar (Los Angeles) 8 11 (6+5) 27. J. Voráček (Philadelphia) 8 10 (0+10) 44. Pastrňák (Boston) 7 8 (6+2) 111. Krejčí (Boston) 6 6 (1+5) 119. Sobotka (St. Louis) 9 6 (0+6) 137. Palát (Tampa Bay) 9 5 (3+2)