New York - Hokejový obránce Roman Polák vstřelil ve svém 600. utkání NHL gól Petru Mrázkovi a přispěl tím Torontu k výhře 4:0 v Detroitu. Český gólman kryl 24 střel a osm z jeho devíti posledních startů skončilo prohrou týmu. Ve středečním programu soutěže zařídil Jakub Voráček jednou brankou a asistencí vítězství Philadelphie 2:0 na ledě New Yorku Rangers a byl vyhlášen druhou hvězou zápasu.

Polák zvýšil v závěru druhé třetiny na 2:0 s notnou dávkou štěstí. Střela ostravského rodáka od modré čáry mířila mimo branku, ale puk si do vlastní sítě srazil nohou u pravé tyčky stojící Jonathan Ericsson. "Spoluhráči mi říkali, že bych měl ve svém 600. utkání skórovat. Jsem rád, že se mi to povedlo, i když jsem k tomu potřeboval hodně štěstí," řekl Polák ke své třetí trefě v sezoně.

Švédský obránce Ericsson zavinil i první gól, když ztratil před brankou kotouč, čehož pohotově využil Auston Matthews a Mrázka překonal bekhendovým pokusem nad lapačku. Zbývající dvě trefy přidali v poslední části James van Riemsdyk a Nikita Sošnikov. "Věděli jsme, že včera hráli prodloužení (v Bostonu). Snažili jsme se proto využít naši rychlost, hodně bruslit a utahat je," řekl k taktice Polák.

Gólman Frederik Andersen podpořil výhru 22 zásahy, připsal si druhou nulu za sebou a třetí v sezoně. Toronto se navíc posunulo i na příčku znamenající postup do play off. Právě angažování dánského gólmana má podle kouče Maple Leafs Mikea Babcocka velký podíl na tom, že by si mohlo Toronto po letech zahrát i v bojích o Stanleyův pohár.

"Cítili jsme, že máme dobrý tým, ale potřebovali jsme stabilitu v brance. A při výběru jsme měli šťastnou ruku," řekl kouč. Naopak Detroit klesl až na dno Východní konference, která je ale nesmírně vyrovnaná - od 6. do 16. (posledního) místa je rozdíl jen osm bodů. Red Wings chybí body ze zápasů v brance s Mrázkem, který si z posledních devíti startů připsal jen jednu výhru. "Musím zůstat pozitivní a dřít," prohlásil český gólman.

V Madison Square Garden se na úvodní gól čekalo až do 47. minuty, v níž Voráček způsobil v přesilové hře svou střelou závar. V něm si našel puk Wayne Simmonds a bekhendem skóroval. Vzápětí český útočník biliardovým způsobem pojistil vedení Flyers. Kladenský odchovanec vypálil a odražený puk prošel do branky od pravé i levé brusle Michaela Grabnera a následně ještě i od levé tyčky. Philadelphia poté kontrolovala zbytek utkání a soupeři povolila už jen jednu střelu.

"P"řipomnělo mi to, jak jsme hráli během série deseti výher v řadě," přirovnal Voráček zápas k téměř dva měsíce starému úseku. Od té doby vyhráli Flyers jen pět ze 17 utkání. Jejich gólman Steve Mason na ledě New York Rangers zaznamenal celkově 34 zásahů a připsal si po deseti měsících čisté konto.

Nulu vychytal také Cam Talbot, který zlikvidoval 26 střel Anaheimu a dovedl Edmonton k výhře na ledě soupeře 4:0. Na gólmana Oilers si nepřišel ani Ondřej Kaše, který se ocitl za stavu 0:1 na chvíli sám před Talbotem. Vzápětí hosté v rozmezí 38. až 42. minuty přidali zbývající tři góly. Dvakrát se trefil Leon Draisaitl.

Výsledky NHL:

Detroit - Toronto 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 6. Matthews, 36. Polák, 45. Van Riemsdyk, 49. Sošnikov. Střely na branku: 22:28. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Andersen, 3. Gardiner (všichni Toronto).

NY Rangers - Philadelphia 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 47. Simmonds (Voráček), 50. Voráček. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Mason, 2. Voráček, 3. Simmonds (všichni Philadelphia).

Colorado - Vancouver 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 37. Rantanen, 47. Nieto - 7. a 52. Bärtschi, 28. Granlund. Střely na branku: 32:41. Diváci: 12.819. Hvězdy zápasu: 1. Bärtschi (Vancouver), 2. Pickard, 3. Nieto (oba Colorado).

Anaheim - Edmonton 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 26. a 42. Draisaitl, 38. Nugent-Hopkins, 40. Kassian. Střely na branku: 26:23. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Fowler (Anaheim), 3. Draisaitl (Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:Atlantická divize:

1. Montreal 49 29 7 13 149:122 65 2. Ottawa 46 26 5 15 125:120 57 3. Toronto 46 23 9 14 144:131 55 4. Boston 51 24 6 21 127:132 54 5. Florida 49 20 10 19 114:136 50 6. Tampa Bay 49 22 5 22 135:144 49 7. Buffalo 47 20 9 18 115:132 49 8. Detroit 49 20 9 20 123:144 49

Metropolitní divize:

1. Washington 48 32 6 10 155:104 70 2. Columbus 47 32 4 11 157:110 68 3. Pittsburgh 47 30 5 12 169:137 65 4. NY Rangers 49 31 1 17 167:129 63 5. Philadelphia 49 24 6 19 138:154 54 6. NY Islanders 46 20 9 17 133:135 49 7. Carolina 47 21 7 19 126:137 49 8. New Jersey 49 20 9 20 111:139 49

Západní konference:Centrální divize:

1. Minnesota 47 31 5 11 155:108 67 2. Chicago 50 30 5 15 139:127 65 3. Nashville 48 23 8 17 134:127 54 4. St. Louis 48 24 5 19 137:147 53 5. Winnipeg 51 22 4 25 145:158 48 6. Dallas 49 19 10 20 131:154 48 7. Colorado 46 13 2 31 93:156 28

Pacifická divize:

1. San Jose 49 31 2 16 134:112 64 2. Anaheim 51 27 9 15 133:129 63 3. Edmonton 50 27 8 15 148:131 62 4. Vancouver 49 23 6 20 119:137 52 5. Calgary 51 24 3 24 131:147 51 6. Los Angeles 48 23 4 21 120:121 50 7. Arizona 47 15 6 26 105:152 36

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 50 57 (16+41) 2. Crosby (Pittsburgh) 41 54 (28+26) 3. Malkin (Pittsburgh) 47 54 (22+32) 4. Burns (San Jose) 49 51 (21+30) 5. P. Kane (Chicago) 50 48 (15+33) 6. Marchand (Boston) 51 47 (19+28) 7. Bäckström (Washington) 48 47 (13+34) 8. Atkinson (Columbus) 47 46 (24+22) 9. Scheifele (Winnipeg) 48 46 (21+25) 10. Tarasenko (St. Louis) 48 46 (20+26) 15. Voráček (Philadelphia) 49 44 (14+30) 43. Pastrňák (Boston) 44 36 (20+16) 65. Vrbata (Arizona) 47 33 (11+22) 84. Krejčí (Boston) 51 31 (11+20) 109. Frolík (Calgary) 51 29 (12+17) 113. Jágr (Florida) 49 29 (9+20)