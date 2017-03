New York - Hokejový obránce Roman Polák obdržel ve středečním utkání NHL za naražení na hrazení trest pět minut plus do konce zápasu. Columbus dlouhou přesilovou hru nevyužil a podlehl Torontu 2:5. Důležitou výhru vybojovali v newyorkském derby Islanders, kteří na ledě Rangers uspěli 3:2 a snížili ztrátu na poslední postupovou příčku do play off na rozdíl dvou bodů.

Polák musel odejít předčasně do kabin po nešetrném zákroku na Olivera Bjorkstranda, který poté zůstal otřesený ležet na hrací ploše a led opustil za pomoci druhých. Do hry už se nevrátil a rozsah jeho zranění nebyl po utkání upřesněn. Český obránce oslabil Toronto v úvodu třetí třetiny při vedení 3:2, ale domácí během dlouhé početní výhody jen jednou vystřelili. Maple Leafs si pojistili výhru dvěma góly v závěrečných pěti minutách.

Rangers prodloužili sérii domácích proher na sedm zápasů, i když byli v úvodních dvou třetinách lepší a vedli 2:1. Islanders ale v závěrečné části trefami Nikolaje Kuljomina a Andrewa Ladda v přesilových hrách otočili skóre.

Connor McDavid si upevnil pozici nejproduktivějšího hráče soutěže, když gólem a dvěma asistencemi zvýšil svůj náskok před druhým Sidney Crosbym na rozdíl čtyř bodů. Snaha kapitána Edmontonu ale vyšla vniveč, protože s týmem prohrál na ledě Anaheimu 3:4. V dresu domácích zůstal Ondřej Kaše jen mezi náhradníky.

Výsledky NHL:

Columbus - Toronto 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 21. Savard, 27. Saad - 9. Komarov, 11. Matthews, 34. Nylander, 56. Kadri, 58. Zajcev. Střely na branku: 34:32. Diváci: 16.106. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Kadri (oba Toronto), 3. Savard (Columbus).

NY Rangers - NY Islanders 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky: 23. Zuccarello, 27. Nash - 24. Lee, 46. Kuljomin, 53. Ladd. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Beauvillier (oba NY Islanders), 3. Nash (NY Rangers).

Anaheim - Edmonton 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Branky: 8. Eaves, 20. Lindholm, 22. Manson, 32. Rakell - 6. Draisaitl, 9. McDavid, 60. Letestu. Střely na branku: 34:32. Diváci: 15.310. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Rakell, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 73 41 9 23 200:182 91 2. Ottawa 72 40 8 24 191:187 88 3. Toronto 72 34 15 23 221:212 83 4. Boston 73 38 6 29 209:195 82 5. Tampa Bay 72 34 9 29 197:202 77 6. Florida 72 31 11 30 183:208 73 7. Buffalo 74 30 12 32 183:214 72 8. Detroit 72 29 11 32 180:213 69

Metropolitní divize:

1. x-Washington 72 47 8 17 232:161 102 2. x-Pittsburgh 72 46 9 17 252:199 101 3. x-Columbus 72 47 6 19 230:169 100 4. NY Rangers 74 45 4 25 235:195 94 5. NY Islanders 72 34 12 26 213:220 80 6. Carolina 71 31 13 27 186:206 75 7. Philadelphia 72 33 8 31 188:216 74 8. New Jersey 72 27 12 33 167:211 66

Centrální divize:

1. x-Chicago 73 47 6 20 222:183 100 2. Minnesota 72 44 6 22 235:180 94 3. St. Louis 72 39 5 28 201:195 83 4. Nashville 72 36 11 25 212:202 83 5. Winnipeg 73 33 7 33 220:232 73 6. Dallas 72 29 10 33 196:233 68 7. Colorado 72 20 3 49 140:238 43

1. San Jose 73 42 7 24 198:169 91 2. Anaheim 73 39 11 23 190:181 89 3. Edmonton 73 39 9 25 212:190 87 4. Calgary 73 41 4 28 203:197 86 5. Los Angeles 72 34 7 31 175:181 75 6. Vancouver 72 29 9 34 166:211 67 7. Arizona 73 27 9 37 178:233 63