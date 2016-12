New York - Vedle Jaromíra Jágra, který se díky jedné asistenci osamostatnil na druhém místě historického kanadského bodování NHL, se ve čtvrtečních zápasech podíleli na gólech ještě dva čeští hokejisté. Obránce Roman Polák si připsal třetí asistenci v sezoně a pomohl Torontu k vysokému vítězství 6:0 na ledě Colorada, útočník Tomáš Plekanec asistoval u jednoho gólu Montrealu, který ale prohrál s Minnesotou 2:4.

Polák se zapsal do statistik v 19. minutě, kdy jeho střelu od modré čáry tečoval Nazem Kadri a Maple Leafs vedli už 3:0. Do poloviny zápasu přidali hosté ještě další dva góly, sedm minut před koncem pak Kadri v přesilové hře uzavřel skóre večera svou druhou trefou v utkání.

Brankář Frederik Andersen zlikvidoval všech 38 střel hráčů Avalanche, nejhoršího týmu celé ligy, a vychytal pro sebe i pro Toronto první čisté konto v sezoně.

Jeho protějšek Semjon Varlamov, který si před dvěma týdny ve vzájemném duelu v Torontu připsal 51 zákroků a vítězství 3:1, tentokrát inkasoval pětkrát z osmnácti střel a během druhé třetiny vystřídal. Jeho tým prohrál popáté za sebou a poosmé v řadě před vlastními fanoušky v Denveru.

Montreal dvakrát ve druhé třetině nad Minnesotou vedl. Podruhé získali Canadiens náskok na 2:1, když Plekanec ve 31. minutě zavezl puk do útočného pásma a střelu Briana Flynna doklepl do sítě Artturi Lehkonen.

Jenže ve 36. minutě vyrovnal obránce Jared Spurgeon a ve 44. minutě otočil skóre po úniku ve vlastním oslabení Eric Staal. Deváté vítězství Wild v řadě pak pojistil v poslední minutě gólem do prázdné branky Jason Zucker.

Minnesota tak vyrovnala klubový rekord, devětkrát za sebou vyhrála už v průběhu března 2007. O desátý triumf budou hráči Wild bojovat hned v pátek v Madison Square Garden proti New Yorku Rangers. "Už jsem pár vítězných sérií zažil, ale nikdy ne deset v řadě. Bylo by to super. Dáme do toho všechno a pak si užijeme pár dnů volna," těšil se Staal.

"Minnesota je dobrá v tom, že při hře pět na pět dokáže ucpat prostor na ledě. Umí hru zpomalit, soupeř se pak jen velmi těžko dostává do šancí. Jsou velmi dobře organizovaní, nevyhráli tolik zápasů náhodou," ocenil výkon soupeře útočník Monteralu Brendan Gallagher.

Na jedenáct zápasů protáhli vítěznou šňůru hokejisté Columbusu, kteří rozstříleli 7:1 Pittsburgh. Penguins utrpěli debakl jen dva dny poté, co podobným rozdílem 7:2 porazili New York Rangers.

Ani proti Blue Jackets nezačali špatně a už od třetí minuty vedli 1:0 díky trefě nejlepšího střelce ligy Sidneyho Crosbyho, který tak vylepšil svou bilanci na 23 branek. Jenže ještě v první třetině vyrovnal v přesilové hře Cam Atkinson a pak začal úřadovat Scott Hartnell, který zaznamenal devátý hattrick v kariéře.

Nekonečnou rivalitu potvrdili hokejisté New Jersey a Philadelphie, v jejichž premiérovém souboji v sezoně rozdali rozhodčí 82 trestných minut. Čtrnáct z nich si odnesl český obránce Radko Gudas, který se zapojil do dvou šarvátek.

Z vítězství 4:0 se nakonec radovali Devils, kteří tak přerušili sérii sedmi porážek. Brankář Cory Schneider díky 16 zákrokům vychytal premiérovou nulu v sezoně.

Statistika NHL:

Buffalo - Carolina 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 46. Larsson - 2. Skinner, 18. Faulk, 60. Aho. Střely na branku: 23:34. Diváci: 18.863. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Faulk (oba Carolina), 3. Reinhart (Buffalo).

New Jersey - Philadelphia 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Parenteau, 14. Wood, 34. Henrique, 59. Palmieri. Střely na branku: 22:16. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Parenteau, 3. Henrique (všichni New Jersey).

Columbus - Pittsburgh 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Branky: 33., 43. a 47. Hartnell, 14. Atkinson, 31. W. Karlsson, 44. Saad, 44. Jenner - 3. Crosby. Střely na branku: 28:26. Diváci: 19.115. Hvězdy zápasu: 1. Hartnell, 2. Saad, 3. Savard (všichni Columbus).

Montreal - Minnesota 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Branky. 23. Pacioretty, 31. Lehkonen (Plekanec) - 28. Schroeder, 36. Spurgeon, 44. E. Staal, 60. Zucker. Střely na branku: 34:27. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Grandlund, 2. E. Staal (oba Minnesota), 3. Petry (Montreal).

Tampa Bay - St. Louis 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky: 59. a 60. Drouin, 30. Boyle, 38. Bournival, 46. Killorn - 15. Perron, 15. Megan. Střely na branku: 32:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Boyle, 3. Drouin (všichni Tampa).

Florida - Boston 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 54. Barkov (Jágr) - 23. Vatrano, 26. Bergeron, 59. Backes. Střely na branku: 30:33. Diváci: 14.462. Hvězdy zápasu: 1. Krug (Boston), 2. Jágr (Florida), 3. Rask (Boston).

Nashville - Los Angeles 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 7. Shore, 45. Dowd, 45. Carter, 52. Setoguchi. Střely na branku: 28:25. Diváci: 17.156. Hvězdy zápasu: 1. Budaj, 2. Carter (oba Los Angeles), 3. Fiala (Nashville).

Colorado - Toronto 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Branky: 19. a 54. Kadri (na první Polák), 8. Matthews, 12. Brown, 27. Van Riemsdyk, 29. Gauthier. Střely na branku: 38:31. Diváci: 15.502. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Kadri, 3. Van Riemsdyk (všichni Toronto).

Ottawa - Anaheim 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. Dzingel, 65. Hoffman - 40. Silfverberg. Střely na branku: 18:25. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Dzingel, 3. Condon (všichni Ottawa).

Vancouver - Winnipeg 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 4. M. Grandlund - 42. a 53. Ehlers, 40. Laine, 56. Little. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Laine, 3. Enström (všichni Winnipeg).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 33 21 4 8 103:74 46 2. Ottawa 34 20 3 11 88:89 43 3. Boston 35 18 3 14 83:84 39 4. Tampa Bay 34 17 3 14 100:94 37 5. Florida 34 15 5 14 82:93 35 6. Toronto 32 13 7 12 93:94 33 7. Detroit 33 14 4 15 79:93 32 8. Buffalo 32 12 8 12 70:86 32

Metropolitní divize:

1. Columbus 31 22 4 5 108:64 48 2. NY Rangers 35 23 1 11 115:82 47 3. Pittsburgh 34 21 5 8 117:99 47 4. Philadelphia 36 20 4 12 110:108 44 5. Washington 31 19 4 8 83:69 42 6. Carolina 32 14 7 11 85:88 35 7. New Jersey 33 13 7 13 79:98 33 8. NY Islanders 32 12 6 14 85:101 30

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 35 22 4 9 101:84 48 2. Minnesota 32 20 4 8 95:62 44 3. St. Louis 35 18 5 12 98:103 41 4. Nashville 33 15 5 13 94:94 35 5. Winnipeg 36 16 3 17 95:105 35 6. Dallas 34 13 7 14 86:104 33 7. Colorado 32 11 1 20 65:105 23

Pacifická divize:

1. San Jose 33 20 1 12 84:73 41 2. Edmonton 35 18 5 12 103:94 41 3. Anaheim 35 17 6 12 96:99 40 4. Los Angeles 33 17 3 13 85:81 37 5. Calgary 35 17 2 16 90:102 36 6. Vancouver 34 14 3 17 85:105 31 7. Arizona 33 11 5 17 74:104 27

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 35 40 (12+28) 2. Tarasenko (St. Louis) 35 38 (16+22) 3. Crosby (Pittsburgh) 28 37 (23+14) 4. Malkin (Pittsburgh) 34 37 (14+23) 5. Panarin (Chicago) 35 35 (15+20) 6. Voráček (Philadelphia) 36 35 (11+24) 7. Atkinson (Columbus) 31 34 (15+19) 8. P. Kane (Chicago) 35 34 (10+24) 9. Kessel (Pittsburgh) 34 33 (11+22) 10. Seguin (Dallas) 34 32 (10+22) 34. Pastrňák (Boston) 28 26 (19+7) 73. Vrbata (Arizona) 33 22 (8+14) 102. Jágr (Florida) 34 20 (6+14) 119. Krejčí (Boston) 35 19 (6+13)