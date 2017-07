Varšava - Nadšení, přinejmenším ve státních a provládních médiích, provází návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Varšavě. Polská televize TVP, ovládaná vládní stranou, dokonce návštěvu u prezidenta Andrzeje Dudy uvítala písničkou, stvořenou speciálně pro tuto příležitost: "Trumping and jumping, Duda is trendy".

Dílko písničkáře a kabaretiéra Andrzeje Rosiewicze, které podle svých slov vytvořil na počest Melanie a Donalda Trumpových, zazněl v ranním vysílání - a okamžitě se dočkal studené sprchy od kritiků za slabou choreografii i banální text, jakož i věcnou chybu, kdy autor označuje Roberta de Nira za obdivovatele Trumpa, ačkoliv herec podporoval miliardářovu soupeřku Hillary Clintonovou.

"Trumping and jumping today is trendy. Trumping and jumping. Sing and jump, sing and jump! Sing all together for Donald Trump," zpívá Rosiewicz.

Dílko "For Mr President From Warsaw With Love" se dočkalo spousty komentářů v sociálních sítích. "Ačkoliv nikoliv všichni si váží tohoto umění, Rosiewiczova písnička se momentálně stala hitem internetu," napsal server Onet.pl.