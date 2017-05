Praha - Provozovatelům restaurací a dalších veřejných prostor, kterých se týká protikuřácký zákon, se začnou podle ministerstva zdravotnictví pokuty za jeho porušení udělovat až za 90 dní, tedy na konci srpna. Restaurace a další provozovatelé mají tento čas na upravení prostor. Na tiskové konferenci to uvedlo vedení ministerstva zdravotnictví. Pokuty pro fyzické osoby, které poruší zákaz kouření, platí už od středy.

"Je 90 dní, kdy by provozovatelé stravovacích služeb a všichni ti, na které se zákon vztahuje, měli zákon aplikovat, nicméně pokuty lze udělit až za 90 dnů," řekla na tiskové konferenci náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová (ČSSD). Mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová na dotaz ČTK upřesnila, že se lhůta netýká fyzických osob. Ty mohou pokutu až 5000 korun dostat už ve středu.

V devadesátidenní lhůtě mají podle Čechové provozovatelé přizpůsobit svou činnost podmínkám nového zákona, například náležitě označit provozovnu. Lhůta se týká také nových regulací prodeje cigaret a alkoholu, například z prodejních automatů nebo přes internet.

Zákon zakazuje kouření ve veřejných uzavřených prostorách, výjimku na kouření elektronických cigaret mají restaurace. "Kuřárny budou moci i nadále fungovat v nákupních centrech a na letištích, s kuřáckých koutkem se počítá i pro zoologické zahrady," uvedla náměstkyně Arnoštová.

Restaurační předzahrádky, pokud na nich má být kouření povoleno, budou muset být podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) označeny jako prostor pro kouření. Rozhodující pro případné postihy zákazu kouření podle něj bude, jestli mají pevnou konstrukci. Pod pergolou nebo slunečníkem bude povoleno.

Bez cigaret se nebudou muset obejít herci na jevištích. "Svoboda umělecké tvorby je v tomto případě nadřazená. Cigareta je rekvizitou," uvedl ministr Ludvík. Kuřárny budou moci dále zůstat také na uzavřených odděleních psychiatrie a léčby závislostí.

Zákaz bude opět platit na zastávkách MHD. V současné době je kouření zakázáno jen pod přístřešky, nově se bude týkat také prostoru širokého pět metrů a dlouhého 30 metrů před označníkem zastávky a pět metrů za ním ve směru jízdy. Zakázané bude také kouření na venkovních dětských hřištích.

Vedle kouření zákon nově upravuje také prodej alkoholu. Už dřívější legislativa zakazuje prodávat alkohol osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. Hrozí pokuta až 3000 korun. Nově má prodejce povinnost takovou osobu vyzvat, aby z provozovny odešla, a ta musí poslechnout. Zákon také zakazuje prodej alkoholu v automatech.

Zákon počítá s různými postihy. Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi až 5000 korun. Prodej či podávání alkoholu osobě do 18 let může být pokutováno až 150.000 korunami, mladšímu 15 let až dvojnásobně. Právnické osobně hrozí až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky.