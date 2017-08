Praha/Minsk - Trenér Jaroslav Šilhavý si je vědom, že fotbalisty Slavie čeká ve středu v Bělorusku jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Pokud český šampion v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na půdě Borisova po týden starém domácím vítězství 1:0 stvrdí postup, zajistí si Pražané podzim v evropských pohárech. Šilhavý by to bral jako úlevu a velké povzbuzení do dalších zápasů.

"Je to pro nás hodně důležitý zápas v úvodu sezony. Pokud bychom postoupili, byla by to jednoznačně veliká úleva. Je to naše velké přání. Věřím, že pro to uděláme všichni maximum, aby se to podařilo. Věřím, že se to podaří a bude to obrovské povzbuzení do dalších zápasů," řekl novinářům Šilhavý.

Slavia by postupem přes Borisov získala jistotu minimálně účasti ve skupině Evropské ligy a splnila by jeden z hlavních předsezonních cílů vedení. V závěrečném 4. předkole Ligy mistrů by ale ještě mohla zabojovat o start ve skupině prestižnější soutěže.

"Postup přes Borisov by ještě neznamenal postup do té nejlepší soutěže, ještě by nás čekalo jedno předkolo. Ale už by byl základ v podobě Evropské ligy, už by se lépe dýchalo," podotkl Šilhavý, který o Ligu mistrů neúspěšně bojoval s Libercem.

Se Slavií bude v Borisově hájit náskok 1:0 z domácího duelu, v němž Pražané dali jediný gól z penalty ve 20. minutě a od té doby se marně snažili zvýšit v přesilovce po vyloučení Jevgenije Jablonského.

"Čeká nás určitě jiný zápas než doma. Máme náskok jeden gól, nicméně to nic neznamená. Tím, že hráli v deseti, tak se jim to narušilo a určitě u nás nepředvedli to nejlepší, co umí. Domácí budou dohánět ztrátu, očekávám z jejich strany větší aktivitu. A právě proto si myslím, že bychom toho mohli i využít a vstřelit jeden gól, který by byl hodně důležitý," prohlásil Šilhavý.

"Někteří hráči se jim uzdravili. Jejich zkušený útočník Rodionov měl trest, ale teď už může hrát, Gordějčuk zprava, to je šikovný hráč, u nás měl nějaké zdravotní problémy. Známe jejich sílu, ale věříme, že na ně budeme dobře připraveni," dodal Šilhavý.