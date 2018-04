Praha - V Praze dnes pokračuje dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky největší odborové centrály v Česku se chystají diskutovat o zkracování pracovní doby. V příštích letech chtějí prosazovat to, aby pracovní doba v ČR trvala 37,5 hodiny místo nynějších 40 hodin - denně tedy o půl hodiny méně.

Odborová konfederace zastřešuje 29 odborových svazů s asi 310.000 členů. Svůj druhý sjezdový den se chystá zahájit vzpomínkovou akcí na lidi, kteří zemřeli v práci. Na dnešek připadá světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smrtelných pracovních úrazů v Česku v posledních desetiletích ubývá. Předloni se staly 104 případy.

Sjezd začal v pátek, kdy si odboráři na příští čtyři roky volili své nejvyšší vedení. Drtivou většinou hlasů podpořili dosavadního předsedu Josefa Středulu i místopředsedy Radku Sokolovou a Víta Samka. Nikdo z trojice neměl ve volbě protikandidáta.

Druhý sjezdový den vyplní debata o zkracování pracovní doby. Zatímco němečtí zaměstnanci odpracují podle staronového předáka ČMKOS Středuly za rok v průměru 1077 hodin, Češi 1340 hodin. Při čtyřicetileté pracovní kariéře rozdíl představuje deset odpracovaných let navíc, dodal Středula. Podle zaměstnavatelů by plošné krácení pracovní doby znamenalo i krácení výdělku, a navíc by to v době rekordně nízké nezaměstnanosti mohlo ještě zvětšit nedostatek pracovních sil.