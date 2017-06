Praha - V Praze dnes pokračuje dvoudenní festival United Islands of Prague. Poprvé se koná v Karlíně, kam se přestěhoval z centra metropole. Dnešní festivalový program se navíc spojí s oslavami dvoustého výročí založení této pražské čtvrti.

Návštěvníci si na "Spojených ostrovech" budou moci vybrat z muziky na šesti pódiích. Zazpívá třeba držitel dvou cen Akademie populární hudby Anděl Thom Artway. Vystoupí rakouští Farewell Dear Ghost, Tamir Grinberg z Izraele, srbští Marčelo či rumunští Next Ex. Letošní ročník uzavřou na Rohanském ostrově pak portugalští Throes + The Shine.

Pořadatelé připravili i doprovodný program s názvem United Continents. Zájemci si budou moci vyzkoušet sporty z různých světadílů. Na happeningu si návštěvníci pak mohou zahrát s profesionálními muzikanty. Na Náměstíčku neziskových organizací představí svou činnost spolky a společnosti, které pomáhají handicapovaným, opuštěným dětem či lidem v tísni. V nabídce jsou také taneční workshopy a dětský program. Vstup na koncerty a akce je zdarma.

V Karlíně dnes pokračují od 10:00 také oslavy dvoustého výročí jeho založení. Pořadatelé připravili třeba výstavu historických vozů Praga, které se ve čtvrti vyráběly. Odpoledne se uskuteční slavnostní průvod.