Praha - Obnovený cyklus GEN, který se na obrazovku České televize (ČT) vrací po 15 letech, zahájí portrét zpěvačky Hany Zagorové. Čtvrtá série portrétů mimořádných českých osobností Galerie elity národa odstartuje 15. ledna. Režisérem dokumentu o Zagorové je autor projektu GEN Fero Fenič.

"Pan režisér mi říkal, že to není přehlídka profesních úspěchů, a chtěl natočit něco, co ještě nikdo nenatočil. V České televizi pod mým jménem našel osmnáct set odkazů a řekl, že už všechno bylo natočeno. Takže trval na tom, abychom udělali něco, co jsem ještě netočila," řekla ČTK Zagorová. Divák se tak nedozví nic o tom, že natočila přes 800 písniček a prodala více než 11 milionů desek, ale zato se zjistí, že už 40 let nejela tramvají.

Režie jednotlivých dílů se ujmou přední tvůrci v čele s Janem Hřebejkem, Petrem Zelenkou, Karlem Smyczkem, Vladimírem Michálkem, Terezou Kopáčovou, Jiřím Strachem, Petrem Nikolaevem, Jaroslavem Brabcem, Radimem Špačkem, Romanem Vávrou, Viktorem Polesným, Vladimírem Morávkem nebo Jiřím Mádlem. Režie dokumentárního formátu se vůbec poprvé ujmou například výtvarník David Černý, divadelní režiséři Dan Špinar a Jakub Špalek, herec Jan Budař, jazzman Martin Kratochvíl a další.

Diváci uvidí například portréty herců Viktora Preisse a Josefa Somra, politika Petra Pitharta, jaderné fyzičky Dany Drábové, hudebníka Davida Kollera, političky Madleine Albrightové nebo potomka šlechtického rodu Zdeňka Sternberga.

První díl cyklu GEN se v ČT objevil 4. ledna 1993 a byl věnován tehdejšímu předsedovi vlády a pozdějšímu prezidentovi České republiky Václavu Klausovi. V dalších dílech GEN představil celkem 284 osobností, které v různých oblastech dosáhly výsledků překračujících hranice naší země. GEN se tak stal nejrozsáhlejším dokumentárním projektem ČT.

GEN je zkratkou Galerie elity národa. "Pojem elita stále není v Čechách vnímán tak pozitivně jako jinde ve světě a nepodařilo se ho dosud plně rehabilitovat," uvedl vedoucí projektu Fenič. "Snažíme se nevšímat si momentálních ideových kritérií a vybírat lidi hodné této kategorie, osobnosti, jejichž činy a dovednosti byly již zhodnoceny časem a jsou nepřehlédnutelné svou trvanlivostí. I když zároveň také usilujeme o co nejreprezentativnější průřez společností, chceme co nejdůsledněji hlídat stopu, kterou daná osobnost trvale zanechává v novodobých dějinách tohoto národa," dodal.