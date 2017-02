Montpellier (Francie)/Praha - Když obránce Lukáš Pokorný na konci ledna přestupoval z Liberce do Montpellieru, nenapadlo ho, jak rychle si ve francouzském týmu vybojuje místo v základní sestavě. Třiadvacetiletý fotbalista je z výborného startu prvního zahraničního angažmá nadšený.

Při debaklu 1:5 v Marseille Pokorný naskočil na závěrečných devět minut jako náhradník, poslední dva ligové zápasy s Bastií (2:1) a Monakem (1:2) už odehrál celé v zahajovací jedenáctce Montpellieru.

"Asi to je trošku nadplán, nečekal jsem, že to bude takhle rychlé. Ale jsem za to hrozně rád, je to lepší, než kdybych čekal na šanci a nevěděl, jestli přijde. Takhle mě hodili do vody a já musím plavat. Zatím to docela zvládám, ale nechci to zakřiknout," řekl v rozhovoru s ČTK Pokorný.

"Zápasů bude ještě spoustu a chci jich odehrát co nejvíc. Na každém tréninku chci trenéra přesvědčit, že mě tam má dát znova a i tím hodně rostu. Mám v povaze dělat všechno na sto procent, stejné to bylo v Liberci," doplnil odchovanec a bývalý kapitán Slovanu.

Krátce po jeho příchodu Montpellier vyměnil trenéra a místo Frédérica Hantze dočasně zaujal asistent Jean-Louis Gasset. "Samozřejmě mi proběhlo hlavou, jestli to nebude komplikace. Ale za tu dobu jsem poznal, že si mě vybralo celé vedení, nejen minulý trenér. Doufal jsem, že nového kouče přesvědčím. Asi mi hodně pomohlo, že (William) Rémy s Marseille dostal červenou kartu a já měl cestu do sestavy jednodušší," uvedl Pokorný.

Velkým vzorem a učitelem je pro něj kolega ze stoperské dvojice devětatřicetiletý brazilský kapitán Hilton, který je ikonou klubu a pamatuje ještě senzační mistrovský titul z roku 2012. "Hodně si ho tu váží. Je až neskutečné, jak na svůj věk hraje a vypadá. Na tréninku je první a odchází jako poslední. Postavu má jako pětadvacetiletý kulturista a pro mě je to obrovská škola. Jsem hrozně rád, že můžu vyrůstat vedle takového hráče, protože v Liberci jsem vedle sebe nikdy neměl takovou osobnost," konstatoval Pokorný.

Hiltona sleduje opravdu detailně. "Koukám, co jí, jak se připravuje a trénuje. Nechci ho samozřejmě kopírovat, mám svoje věci, ale když člověk vidí, že ve čtyřiceti ještě hraje bez problémů Ligue 1, tak asi funguje dobře. Chci toho od něj pochytit co nejvíc," přiznal mladý obránce.

Velmi se mu hodí, že má ze střední školy základy francouzského jazyka, protože v Montpellieru se anglicky moc nemluví. "Člověk se do toho dostává, ale není to ještě na nějakou konverzaci. Vždycky si v hlavě připravím jednu větu, zeptám se a oni si myslí, že už umím. Tak začnou mluvit francouzsky a já jsem úplně v koncích. Ale snažím se, učím se a snad to bude rychlé," řekl Pokorný.

Úterní domácí prohra 1:2 se silným Monakem ho mrzela, protože Montpellier dal lídrovi tabulky zabrat a málem mu sebral body. "Všichni říkali, že si ten zápas jdeme užít a nikdo moc nepočítal, že to bude takhle vyrovnané. Monako je tady teď bráno jako lepší tým než PSG. Mají obrovskou formu a dali nejvíce gólů v Evropě. My si ale ověřili, že můžeme hrát i s takovým soupeřem a dodalo nám to sebevědomí do dalších zápasů," uvedl Pokorný.

Z francouzské ligy je nadšený. "Myslím, že je v Čechách hrozně nedoceněná a ne moc sledovaná. Ale tím, jak je tady spousta hráčů z Afriky nebo bývalých francouzských kolonií, tak je to silově a rychlostně na obrovské úrovni. Všichni napadají už na vápně soupeře a je to docela fofr. Největší rozdíl je v tempu zápasů a v tom, že se prakticky nekazí přihrávky," upozornil hráč s jedním startem za reprezentaci.

Radost ale zatím příliš nemá z výsledků Montpellieru, který je v neúplné tabulce čtrnáctý s dvoubodovým náskokem na barážovou pozici. "Když jsem přestupoval, tak jsem věděl, že asi hlavní bude záchrana. Všichni v klubu to tak mají nastavené. Ale střed tabulky je hrozně narvaný a pomalu od osmého devátého místa se hraje o záchranu. Rozhoduje každý bod a každá výhra. Týmy okolo sebe musíme porážet a věřím, že se zachráníme," prohlásil Pokorný.