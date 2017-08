Elbasan (Albánie) - Dušan Uhrin mladší byl strůjcem prvního velkého úspěchu fotbalistů Mladé Boleslavi v podobě postupu do hlavní fáze Poháru UEFA a po jedenácti letech měl být tím, kdo znovu dostane tým z města automobilů přes předkola. Dlouho se zdálo, že se mu to povede, jeho tým měl 3. předkolo se Skënderbeu Korcë velmi dobře rozehrané. Jenže pak přišel kolaps, zbytečně inkasované góly a už šesté vypadnutí v předkolech za sebou.

"Každé vypadnutí je špatné a je jedno, jakým způsobem. Tohle ale beru jako promrhanou šanci. My jsme vedli, měli jsme to dobře rozehrané, ale pokazili jsme si to sami," prohlásil Uhrin po odvetě v Albánii.

Do ní jeho svěřenci nastupovali po domácí výhře 2:1. Navíc už po 18 minutách dal gól Adam Jánoš. Jenže pak přišel penaltový faul Lukáše Pauscheka a domácí srovnali. Sedm minut před koncem pak tečovanou střelou zařídili prodloužení a nakonec uspěli při penaltovém rozstřelu 4:2.

"Utkání jsme si zbytečně pokazili. Vedli jsme 1:0, udělali jsme ale stupidní penaltu a pak dostali podobný gól jako doma a dovolili soupeři dvojzápas otočit. Přesto jsme tam ještě měli šance na to sami rozhodnout," hodnotil devětačtyřicetiletý kouč.

"Pozitivní je, že jsme hráli aktivně až do konce. Soupeř byl kvalitní, zlobil nás, ale my také zlobili jeho. Měli jsme tam proměnit některou šancí v závěru a bylo by to hotové. Třeba v 90. minutě jsme měli obrovskou šanci, kdy Mareš střílel do tyče," připomněl.

"Celkově to ale bylo spíš o chybách vzadu. Každé utkání jsme dali gól, takže o koncovce to tolik není. Spíš nesmíme vzadu dělat tyhle chyby, které soupeř trestá. Opakuje se to už od přípravy, i když se neustále zlepšujeme," míní Uhrin.

I kvůli tomu vrátil do sestavy stopera Patrizia Stronatiho, který byl v minulém týdnu krátkodobě přeřazen do B-týmu. Nyní mu dal Uhrin další šanci. "Byl přeřazen z nějakých důvodů a z druhých důvodů mohl zase přijít k mužstvu. Musel se trochu probudit. Pomohlo to a dnes hrál perfektně. Měl trochu zamotanou hlavu ze spekulací a tohle, že jsem ho na chvilku přeřadil, mu jen pomohlo," vysvětlil Uhrin.

Mladá Boleslav se ze šoku nemůže dlouho vzpamatovávat, protože už v pondělí ji čeká důležitý domácí zápas se Spartou. Ta rovněž vypadla ve 3. předkole a půjde tak o duel zklamaných celků, které mají co napravovat. "Musíme se soustředit už jen na to pondělí a na ligu. Máme kvalitní mužstvo, hrajeme dobrý fotbal, bohužel nám teď dvě utkání za sebou nevyšla. Ale musíme zvednout hlavu a jít dál," dodal Uhrin.