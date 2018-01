Praha - Přírodní živly způsobily klientům českých pojišťoven loni dvojnásobně více škod než v roce 2016, objem plnění byl vyšší jen nepatrně. Celkově jich byly desítky tisíc v řádu miliard korun. Rok 2017 poznamenala především vichřice. Naopak proti předloňsku výrazně ubylo škod následkem krupobití. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Škody vzniklé po orkánu Herwart, který se zemí prohnal 29. října, vyčíslily pojišťovny na 1,4 miliardy korun. V žebříčku pojištěných následků větrných smrští se umístil na druhém místě po orkánu Kyrill z roku 2007.

"V roce 2017 řádily živly zejména ve druhém pololetí, kdy na konci října zasáhl zemi orkán. V roce 2017 nahlásili klienti 42.000 škod za 1,8 miliardy Kč," řekla ČTK mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Předloni klienti nahlásili přes 22.000 škod za 1,7 miliardy Kč. Co do počtu nahlášených škod loni nejvíce škodila právě vichřice, která způsobila 25.500 škod. Větší počet škod způsobilo i krupobití (3800) či blesky (3400 škod). Co do objemu způsobily nejvyšší škody požáry, za asi 700 milionů korun.

Stovky milionů korun zaplatí každoročně Allianz klientům, kterým jejich domy, auta a podniky poničí živly. V roce 2016 vyřizovala 8800 takových případů, loni už jich byl dvojnásobek. Mezi nejčastější příčiny živelných škod patří vichřice a přepětí v důsledku bouřky a krupobití, uvedl analytik Allianz Petr Bartůněk. 'Oddychový čas' si podle něj vybralo krupobití. To v roce 2016 poškodilo 3000 klientů Allianz, loni jen 1841. Vichřice byla jednoznačně nejničivějším živlem, proti předešlému roku o sobě v dala vědět sedmkrát častěji. "Předloni jsme kvůli vichřici platili za 1036 škod, loni jich bylo 7805," dodal.

Klientům Kooperativy běsnící živly v roce 2017 způsobily přes 32.000 škod za celkem 1,45 miliardy Kč. V roce 2016 to bylo 19.400 škod za 1,25 miliardy Kč. Nejvíce škod v roce 2017 způsobily vichřice, a to 15.524 škod za 285 milionů Kč, a krupobití (3336 škod za 153 milionů Kč). V roce 2016 způsobily vichřice klientům Kooperativy pouze 3209 škod za 85 milionů Kč, naopak krupobití 5107 škod za 251 milionů Kč. "Pro zajímavost jsme loni zaznamenali nárůst i u škod ze zemětřesení, a to na 41 škod za pět milionů Kč. V roce 2016 to bylo jen 16 škod za 580.000 Kč," vyčíslil mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Generali v roce 2017 s klienty řešila podle mluvčího Jana Marka 7146 pojistných událostí za 450 milionů korun. Silný vítr se na počtu škod podepsal z více než poloviny. V loňském roce živly nejvíce ničily majetek klientů ve středních Čechách, v Ústeckém kraji a v Praze. K nejnákladnějším pojistných událostem přitom patřily ty způsobené požáry. Rok 2016 přinesl v porovnání s rokem 2017 méně škod (4646), ale v téměř shodném objemu (440 milionů Kč). Nejvíce se na nich podílelo krupobití (1285), přepětí (792) a vichřice (692).

V České podnikatelské pojišťovně počet škod způsobených přírodními kalamitami v roce 2017 vzrostl meziročně více než trojnásobně. ČPP řešila 5000 pojistných událostí způsobených přírodními živly a vyplatila za ně pojistné 170 milionů korun, což je ve srovnání se loňským rokem skoro třikrát více. Přes tři čtvrtiny škod měla na svědomí vichřice Herwart. Největší škodu eviduje z podnikatelského pojištění. Jde o zničenou nafukovací halu tenisového oddílu SK Mělník, kde byla vyčíslena škoda na 3,6 milionu Kč, podotkla mluvčí ČPP Renata Čapková.