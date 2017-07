Praha - Přestože v letošním prvním pololetí nepostihla Česko žádná velká ničivá kalamita, klienti nahlásili pojišťovnám desítky tisíc škod za více než miliardu korun. Počet byl zhruba stejný jako před rokem. Letos nejvíce škod způsobily vichřice a sníh, proti loňsku jich bylo méně následkem povodní a krupobití. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

"Klienti České pojišťovně letos bezmála 13.000 živelních škod za celkem 560 milionů korun. Za prvních šest měsíců loni to bylo 15.500 živelních škod za více než miliardu. "První pololetí loňského roku bylo poznamenáno intenzivním bouřkovým počasím, které zejména koncem května a začátkem června zasáhlo v podstatě celou republiku," řekla ČTK mluvčí ČP Ivana Buriánková. Co do počtu nahlášených škod nejvíce letos škodily vichřice, jež způsobily 3600 škod. Následovala tíha sněhu a námrazy (2400), blesky (1450) a záplavy (1400 škod). Nejvyšší škody ale způsobilo krupobití, za více než 100 milionů Kč.

"S živly to u našich klientů bylo během prvních šesti měsíců letošního a loňského roku jako na houpačce. Zatímco loni jsme po krupobití platili škody v 2000 případech, letos jich bylo jen 500. Loni, kdy pořádná zima nebyla, jsme měli jen 68 škod kvůli mrazu. Letos rtuť teploměru klesala hluboko pod nulu častěji a tomu odpovídá i růst těchto škod na 264. Zatímco tíha sněhu se v prvním pololetí 2016 projevila jako příčina u 76 událostí, letos jsme jich vypláceli už 487," uvedl mluvčí Allianz Václav Bálek. Letošek je bohatší na vichřice, kvůli nimž nahrazovala škody 900 klientům. Loni jich bylo o poovinu méně.

Kooperativa letos za první pololetí řešila přes 10.600 pojistných událostí, které způsobily běsnící živly. Celkové živelní škody se vyšplhaly na 421 milionů Kč. Loni ve stejném období měla 8880 škod za 402 milionů Kč. "Do živlů řadíme i požáry, které každoročně generují téměř polovinu z celkové výše škod. Dalšími živly, které působí největší škody jsou vichřice a krupobití. Vichřice letos způsobily klientům 2807 škod za 53 milionů Kč a krupobití pak 815 škod za 46 milionů," upozornil mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Česká podnikatelská pojišťovna za první pololetí evidovala 1250 pojistných událostí způsobených přírodními živly za 28 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni stoupl počet hlášených škod způsobených přírodními kalamitami za první pololetí 2017 téměř o téměř polovinu. "Nejvíce škod máme za první půlrok ze sněhových kalamit a vichřice, kde objem škod převýšil 18 milionů korun a je ve srovnání s loňským rokem více než dvojnásobný. Proti prvnímu pololetí 2016 výrazně ubylo hlášených škod způsobených povodněmi a krupobitím," řekla ČTK mluvčí ČPP Renata Čapková.

Generali za první pololetí 2016 řešila 3193 škod v úhrnu za 280 milionů korun, letos to bylo 2396 škod za 170 milionů Kč. "Letošní živly tak zatím napáchaly našim klientům méně škod. Zatímco v roce 2016 suverénně nejvíce škodilo krupobití, následované údery blesků a vichřicí, letos jsme zatím řešili nejvíce škod způsobených vichřicí, tíhou sněhu a krupobitím. Projevila se tak tužší zima, která loni nebyla tak intenzivní co do sněhových srážek," upozornil mluvčí pojišťovny Jan Marek.