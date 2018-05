Praha - Počet ukradených kol v Česku loni sice klesl, hodnota odcizených kol se ale příliš nesnížila. Stále častěji se totiž kradou dražší, předem vytipované bicykly. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pojišťovnami. Podle statistik policie ČR je v Česku denně ukradeno 14 jízdních kol. Objasnit se podaří pětinu případů.

Zatímco v roce 2016 bylo policii nahlášeno na 6000 odcizených jízdních kol za více než 100 milionů Kč, loni jejich počet klesl na 4953 případů. Škody ale i tak dosáhly 92,5 milionu korun. Policejní statistiky evidují pouze řádně nahlášené případy. Ve skutečnosti je v ČR ukradeno kol více.

"Za rok 2017 evidujeme u našich klientů 41 ukradených kol v celkové hodnotě 1,256 milionu korun a 68 poničených kol, kde škody činily 750.000 korun," uvedl manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Česká pojišťovna každoročně řeší kolem 1500 případů pojistných událostí, v nichž figurovala kola. Jízdní kola jsou standardně pojištěna v rámci pojištění domácnosti. V případě drahých kol je možné sjednat individuální pojištění, kde je pojistná ochrana výrazně rozšířena, upozornila mluvčí ČP Ivana Buriánková.

"Co se týká počtu kradených kol, trend se nijak zásadně nemění," doplnil mluvčí Generali Jan Marek. Co se podle něj mění, je hodnota kol, protože lidé si v posledních letech pořizují dražší kola. Může za to především jejich lepší ekonomická situace a také široká nabídka kol na konkurenčním trhu. V drtivém procentu případů krádeží kol jde přitom o společné prostory v domě (kočárkárny, sušárny), ale také krádeže z nebytových prostor (sklepy, kůlny, garáže), poznamenal Marek.

Česká podnikatelská pojišťovna zaznamenala loni desetiprocentní pokles počtu odcizených kol. Nejčastěji je klienti hlásili v Praze a ve velkých městech. "Narůstají případy, kdy je odcizeno více kol, například všem členům rodiny. Průměrná výše škody se pohybuje mezi 10.000 až 15.000 Kč Kč za jedno kolo," dodal likvidátor pojišťovny Slavia Karel Přibyl.

Odcizení kola je podle Buriánkové pojistnou událostí v rámci pojištění domácnosti pouze v případě, že bylo kolo odcizeno z uzamčeného místa pojištění. Za to však není možné považovat například balkon, ale ani zahradu u rodinného domu, byť by byla ohraničena oplocením. Na balkony, zejména ve vyšších patrech domů, ukládají lidé svá kola celkem běžně. Považují je za bezpečný prostor. "Z naší praxe ale vyplývá, že na balkoně kola rozhodně nejsou v bezpečí. Mohu jmenovat například situaci, kdy bylo kolo odcizeno z balkonu ve čtvrtém patře," podotkla mluvčí ČP.

Výhodou je podle Divokého to, že pojištění kol nezohledňuje amortizaci. To znamená, že v případě zničení či odcizení kola dostane majitel kola voucher na nový výrobek. Cena pojištění se odvíjí od ceny jízdního kola nebo elektrokola. Dvouleté pojištění kola v hodnotě 50.000 korun vyjde u ERV na 200 korun měsíčně, tedy celkově na 4790 Kč. U kola za 25.000 Kč je to pak 120 korun za měsíc, celkem 2890 Kč. "Ročně ale pojistíme i přibližně 35 kol nad 150.000 korun" uzavřel.