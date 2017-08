Praha - Škody za mnoho desítek milionů korun zatím způsobily klientům pojišťoven bouřky, které v minulém týdnu a o víkendu zasáhly zemi. Nejvíce případů bylo v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Jde především o škody, které napáchal silný vítr, kroupy a voda na rodinných domech. Lidé hlásí zejména poškození střešní krytiny a okenních výplní a dále například rozbité skleníky, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

České pojišťovně za uplynulý týden klienti zatím nahlásili téměř 1300 živelních škod souvisejících s bouřkovým počasím za celkem 35 milionů korun. Nejvíce škod způsobila vichřice, a to více než 800 škod. Škodily také blesky a krupobití. Živly udeřily nejvíce v Jihomoravském kraji. Co do počtu škod následují kraje Olomoucký a Královéhradecký, uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Kooperativě z posledních bouřek na konci minulého týdne a víkendu klienti nahlásili 710 škod za 15 milionů Kč. Nejvíce škod zaznamenala pojišťovna v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Největší z nich zaregistrovala v obci Velká nad Veličkou, kde vichřice odnesla střechu nad halou s výrobními prostory. Odhadovaná škoda je 1,5 milionu Kč. Škody ale určitě budou narůstat. "Dnes například naši likvidátoři vyrazili do obce Bohuslavice na Královéhradecku, kde větrná smršť poničila asi 80 domů," řekl ČTK mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Pojišťovně Allianz bouřky z minulého týdne zvýšily počty volajících klientů zhruba o 30 procent a škody se zatím pohybují v milionech korun. Nejvíce jich podle mluvčího Václava Bálka způsobilo přepětí, krupobití, vichřice a atmosférické srážky. Hodně jich ale také půjde na vrub odpovědnostního pojištění, které se týká například spadlých tašek ze střechy pojištěného majitele na zaparkovaná auta sousedů nebo spadlých stromů, které poškodily cizí pozemky.

Po silných bouřkách z minulého týdne bylo na klientskou linku České podnikatelské pojišťovny nahlášeno k dnešnímu dni na 200 škod s finanční rezervou v objemu pět milionů korun. Nejčastěji jsou škody způsobené vichřicí, elektrickým zkratem a krupobitím, upozornila mluvčí pojišťovny Renata Čapková.

Generali má za uplynulý týden v souvislosti s bouřkami nahlášeny škody od 107 klientů v úhrnu za pět milionů korun. Ze dvou třetin se na nich podílela vichřice, když způsobila na majetku škody za téměř tři miliony korun.