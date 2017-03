Praha - Houslový virtuos Pavel Šporcl doprovodil dnes v Praze poslední rozloučení s loutkoherečkou a ředitelkou Divadla Spejbla a Hurvínka Helenou Štáchovou, která zemřela po těžké nemoci 22. března. Ve velké obřadní síni strašnického krematoria zazněla přitom vedle Bacha i jeho vlastní skladba Česká nostalgie, kterou jí hrál před dvěma lety k sedmdesátinám.

U katafalku, na kterém spočívala rakev, byly mimo jiné vedle věnců rodiny a divadla i poslední květinové pozdravy Miloše a Ivany Zemanových, města Prahy, Herecké asociace, České televize, Českého rozhlasu, Supraphonu, Bontonu a Albatrosu.

Šéf souboru populární loutkové scény Martin Klásek ve smutečním projevu upozornil na uměleckou dráhu zesnulé i činorodost, na to, co stihla, o co se dokázala postarat. Před smuteční hosty vystoupil ještě jednou při osobním vyznání. "Moc nám všem chybíš. Jsem pyšný na to, že jsem se mohl počítat mezi tvé nejbližší přátele. Říkávalas, že máš ráda kolem sebe své lidi; a já jsem se mohl honosit tím, že jsem tvůj člověk," uvedl.

"Byla jsi skvělá jevištní partnerka a kamarádka. Jediné, co bych si dovolil ti vytknout, je to, že jsi neuměla v divadle ani doma odpočívat. Budeme na tebe vzpomínat s úctou, láskou a vděčností," dodal Klásek. Poděkoval jí i jménem kolegů z divadla i jeho příznivců za vše, co pro loutkovou rodinku vykonala.

Helena Štáchová se zasloužila o pokračování tradice nejpopulárnějších domácích postav na nitích - Spejbla a Hurvínka. Byla herečkou, režisérkou, scenáristkou i dabérkou, když svou fistulku propůjčila Líze Simpsonové v oblíbeném animovaném seriálu. Máničku i její bábinku, za které hovořila od roku 1967, stihla ještě namluvit do dlouho připravovaného celovečerního filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, který se v kinech objeví během srpna.

Video: Pohřeb Heleny Štáchové byl ve strašnickém krematoriu v Praze 30.03.2017, 16:05, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Stejně jako předchozí ředitel divadla Miloš Kirschner si vychoval následníka v Martinu Kláskovi, vybrala si náhradnici i v divadle. Hlas Marie Šimsové už na jevišti zní v jednom představení pro děti a v dalším určeném pro dospělé publikum, jehož premiéra byla pod názvem Spejbl a město hříchu začátkem března. V seriálu Simpsonovi ji nahradí dabérka Ivana Korolová.

Když Štáchová s Martinem Kláskem přebírala v roce 2013 zvláštní cenu Thálie, poděkovala především divákům, bez nichž by divadlo nemohlo existovat. Jejich loutky v režii svých mluvčích hostovaly v jedenatřiceti zemích čtyř kontinentů, kde promluvily 22 jazyky. Účinkovaly ve frankfurtské opeře, kjótském Music Hallu, hannoverské Filharmonii či v amfiteátru jordánského Ammánu. Jejich nahrávky získaly 33 zlatých, 25 platinových a jednu diamantovou desku.

I dnes by byla Helena Štáchová jako principálka spokojena. Velká obřadní síň strašnického krematoria byla při pietním aktu plná. Mezi smutečními hosty byli Václav Postránecký, Jitka Zelenková, Igor Šebo, Václav Hybš, Ladislav Županič, Vladimír Suchánek, Gustav Oplustil, Vadim Petrov, Hana Křížková a Karel Weinlich.

Zádušní mše za zesnulou se bude konat v pondělí 3. dubna od 18:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Bude také přístupna veřejnosti.