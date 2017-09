Praha - Pohonné hmoty od minulého týdne zdražily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla proti minulé středě o 30 haléřů na 29,94 Kč/l. Nafta zdražila v průměru o 17 haléřů na 28,65 Kč/l. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje.

Nejvíce se za pohonné hmoty platí opět v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě v průměru 30,74 Kč. Za více než třicet korun ho řidiči kupují také na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském a Olomouckém kraji. Nafta je v metropoli za průměrných 29,56 Kč/l. Přes 29 korun za litr stojí už jen na Vysočině, v Plzeňském a v Jihomoravském kraji.

Nejlevnější benzin i naftu natankují řidiči v Královéhradeckém kraji. Natural 95 v průměru za 29,53 Kč/l a naftu za 28,05 Kč/l.

"V nejbližším týdnu předpokládáme další růst cen pohonných hmot o deset až 20 haléřů. Důvodem je výrazné zdražení pohonných hmot na burze v Rotterdamu, což je důsledek hurikánu Harvey, který v USA vyřadil z provozu čtvrtinu rafinérské kapacity," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda očekává, že v delším časovém horizontu budou ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku stagnovat nebo mírně růst. "Do situace promluví také Česká národní banka (ČNB), která v poslední době opakovaně verbálně intervenovala za silnější korunu. Pokud koruna výrazněji neposílí, ČNB letos ještě jednou zvýší úrokové sazby," doplnil Kovanda. Tímto krokem by podle něj posílila koruna vůči dolaru a tím by přispěla k zesílení tlaku na pokles cen pohonných hmot v ČR. Komodity se na burze v Rotterdamu obchodují v amerických dolarech.

Ceny u čerpacích stanic v létě klesaly, výjimkou byl pouze začátek srpna. Natural 95 byl v průměru za více než 30 korun a nafta za víc než 29 korun naposledy ve druhé polovině června.