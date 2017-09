Kroměříž - Čtyřdenní výstava Floria Podzim, která dnes začala na kroměřížském výstavišti, nabízí i mezinárodní výstavu bonsají a kamenů suiseki. Česká bonsajová asociace si tím připomíná 20. výročí svého založení. Návštěvníci si mohou prohlédnout 80 bonsají, řekl ČTK organizátor výstavy Vojtěch Zahradník.

"Je to 20. výstava, stromy nám stárnou a krásní, členové se snaží dodávat ty nejlepší výpěstky. Máme tady i stromy, které byly oceněny během naší historie. Je zde i strom, který byl vytvarován na první výstavě v roce 1998, jsou tam i fotky, jak strom vypadal před dvaceti lety," řekl dnes ČTK prezident České bonsajové asociace Václav Novák. Návštěvníci výstavy získají informace o pěstování bonsají, připraveny jsou i ukázky japonského aranžování květin.

Český zahrádkářský svaz představuje aranže zeleniny a ovoce jako oslavu 60. výročí založení svazu. "Zahrádkáři udělali krásnou výstavu, je v ní na 600 druhů ovoce a zeleniny," uvedl Zahradník.

Při podzimní výstavě mají podle něj návštěvníci největší zájem o různé ozdobné květiny, ovocné stromy i okrasné cibuloviny. Součástí podzimní Florie je i výstava okrasného ptactva a drobného zvířectva, uskuteční se i závod králíků nazvaný Králičí hop, který je kvalifikací na mistrovství České republiky. Vybírat se bude také nejlepší pálenka a domácí štrúdl.

Výstaviště Floria Kroměříž navštíví každý rok přes 150.000 lidí. Areál o velikosti čtyř hektarů má dvě výstavní haly, jeden hektar zastřešených pavilonů, šest tematických zahrad a Dětský a sportovní svět. K nejnavštěvovanějším akcím patří výstavy Floria Jaro, Floria Léto a Floria Podzim, konají se zde však například i předvánoční výstavy.

Prezident České bonsajové asociace: Bonsaj není nikdy hotová

Pěstování bonsají je podle prezidenta České bonsajové asociace Václava Nováka nikdy nekončící proces. Bonsaj není nikdy hotová, jde to ve vlnách, řekl Novák ČTK na kroměřížské výstavě Floria. Pro pěstitele je podle něj zejména důležité se nebát.

"Začínám v nějakém bodě nula tvarovat, pak se to 15 let zlepšuje, strom nabyde hodnoty a hmoty, pak je třeba udělat hrubší zásah, takže zase klesne úroveň, jde to v takových vlnách směrem nahoru," uvedl Novák, podle kterého se první výsledky pěstování bonsají projeví většinou nejdříve po deseti letech. "Když budeme mít malý stromeček, jsou výsledky rychlejší," uvedl Novák, který se bonsajím věnuje téměř 40 let.

Zpočátku podle svých slov obdivoval japonské bonsaje. "Ale můj přítel z Indonésie zjistil, že když bude dodržovat přísně japonské předpisy, bude vytvářet jednu bonsaj jako druhou. V Číně mu řekli, že musí hledat inspiraci v přírodě, strom musí zůstat zdravý, musí vše přežít, a dělat to podle svého vidění. Což je i nyní moje cesta," uvedl prezident.

Základem podle něj je, aby bonsaj byla pěkná a něčím zajímavá. "Musí to být harmonické s miskou, být pěkné jako celek a hlavně přinášet radost pěstiteli," řekl Novák.

Zájem o pěstování bonsají podle něj roste. Česká bonsajová asociace byla založena před 20 lety. "Když jsme začínali, byli jsme lokální záležitost, dnes jsme uznáváni na evropské scéně," řekl Novák, podle kterého čeští pěstitelé již vyhráli několik evropských soutěží. Asociace má nyní 120 členů. "Základ je nebát se toho, je dobré zajít za někým, kdo to dělá, stát se členem asociace, kde poskytujeme poradenství, děláme workshopy," uvedl Novák.