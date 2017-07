Praha - Současný systém investičních pobídek by se měl změnit, stát by měl podporovat hlavně investice s vysokou přidanou hodnotou a vývoj nových produktů v ČR. Další "montovny" české ekonomice v době minimální nezaměstnanosti nepomohou. Shodují se na tom podnikatelské svazy v anketě ČTK. Většina politických stran počítá ve svých volebních programech před parlamentními volbami se změnou systému investičních pobídek.

Investice by neměly být měřeny podle Svazu průmyslu a dopravy pouze podle počtu vytvořených míst, naopak u některých forem pobídek by tato podmínka dokonce být neměla. "Systém by se tedy neměl celkově rušit, ale měl by v mezinárodní konkurenci udržet modernizaci výroby na území ČR. Musíme se na přidanou hodnotu pro ekonomiku dívat dlouhodobě," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého nastal čas vydat se jiným směrem a to hlavně z toho důvodu, že domácí podniky bývají často schopnější a kvalitnější než investoři z ciziny. A investiční pobídkou stát de facto domácího podnikatele znevýhodní. "V příštích pěti, deseti letech proto musíme tuto výhodu využít k tomu, abychom získávali investice do oblastí, které nám umožní na našem území vyrábět technologicky inovativní výrobky s vyšší přidanou hodnotou a potenciálem. Růst dalších montoven našemu průmyslu a ekonomice do budoucna příliš nepomůže," dodal Dlouhý.

Nyní jsou příjemcem většiny pobídek podniky, které už v ČR nějakou dobu působí. "Pokud je investiční pobídka určena úplně novému zahraničnímu investorovi, musí být zcela jasný přínos, který se odrazí ve vyšší míře přidané hodnoty, fázích výroby a multiplikačních efektech pro rozvoj naší ekonomiky," dodal Čížek.

Podle ředitele odboru legislativy, práva a analýz HK Ladislava Minčiče je velké množství českých firem subdodavatelem dalších společností na trzích v západní Evropě. ČR tak svoji přidanou hodnotu vyváží do zahraničí. Celá česká ekonomika je z velké části založená na levnější pracovní síle, která kýženou vyšší přidanou hodnotu podle posledních statistik OECD nepřináší.

"Pokud se Česko stane centrem výzkumu, bude to znamenat nárůst produktivity práce, atraktivity u dalších potenciálních investorů i větší přidanou hodnotu tuzemského hospodářství. S tím pochopitelně porostou i mzdy. Stát může přispět snížením odvodové zátěže zaměstnavatelů a reformou vzdělávání," řekl Minčič.

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 72 projektů investorů, celková výše pobídek dosáhla 12,5 miliardy Kč. Například korejská firma Nexen Tire může získat na stavbu továrny na Žatecku veřejnou podporu až 3,6 miliardy korun. Podpořené firmy slíbily vytvořit téměř 10.000 nových pracovních míst. Pobídky jsou formou veřejné podpory, která slouží k motivaci firem investovat do nových závodů nebo modernizace současných.

Lidovci chtějí přesměrovat poskytované velké investiční pobídky ve prospěch malého a středního podnikání. Mělo by jít o firmy, které působí napříč regiony, jsou významnými zaměstnavateli a mají stabilizační funkci v hospodářství.

"Podle nás by se vláda neměla soustředit jen na investiční pobídky pro velké, zahraniční firmy, ale měla by pomáhat především místním firmám a podnikatelům. Končící vláda ale bohužel podporovala hlavně velké a decimovala malé. To chceme změnit," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Podle ČSSD systém, který dobře sloužil v devadesátých letech, dnes již neplní kýžený efekt. Působí spíše jako jakýsi urychlovač návratnosti investice podnikům, které by díky konkurenčnímu boji i bez pobídkového impulsu stejně investovaly. Změna by měla spočívat v navázání vstupní podmínky pro poskytnutí pobídky na stanovenou minimální výši vyplacených mezd zaměstnanců. "Pokud by měl investor zájem získat pro svou investici od státu pobídku, musí se zavázat, že mzda, kterou bude v podniku vyplácet zaměstnancům, neklesne pod určenou úroveň. Hranice může být například odvozena od průměrné mzdy v kraji, či v daném odvětví. To by mělo přispět v omezení podpory investic levné práce a pomoci v našem odrazu od zemí s nejnižší cenou práce v EU," uvádí na webu ČSSD ekonomický expert strany Michal Pícl.

Podle TOP 09 musí systém investičních pobídek sledovat vysokou přidanou hodnotu lidské práce a nové technologie, včetně vývoje a know-how. "Dosavadní hlavní kritérium, počet pracovních míst, je z hlediska budoucí konkurenceschopnosti kritérium marginální," dodal mluvčí strany Jakub Hnát.

Piráti chtějí podporovat drobné a inovativní podnikatele. "Pobídky nepatří zahraničním montovnám, ale podnikům s velkou přidanou hodnotou, které zde platí daně. Zavedeme zveřejňování informací o závazných daňových rozhodnutích," řekl vedoucí mediálního odboru strany Mikuláš Ferjenčík.

Zelení plánují zrušit investiční pobídky pro montovny, které vytvářejí pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou. Naopak podpoří podniky, které přinášejí inovativní produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem výzkumu a vývoje.

KSČM se nebrání příchodu zahraničních investorů. "U těch, co zde jsou, podporuje motivaci reinvestování jejich zisku v ČR. Systém pobídek považujme za potřebný a jeho zavedení po roce 2000 bylo přínosem. Problémem ovšem je pobídková byrokracie a často špatné cílení pobídek. Tedy za žádoucí máme inventuru pobídek a jejich racionalizaci," uvedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.