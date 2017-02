Brusel - Podnikatelská aktivita v eurozóně se v únoru nečekaně zvyšuje nejrychlejším tempem od dubna 2011. Vysoký růst je patrný hlavně v soukromém sektoru a ve zpracovatelském průmyslu a tvorba nových pracovních míst je nejvyšší od srpna 2007. Aktivita se zvyšuje ve všech regionech za přispění vysoké poptávky a díky optimistickému výhledu do budoucnost. Vyplývá to z průzkumu, který mezi nákupními manažery uskutečnila společnost IHS Markit.

Souhrnný index podnikatelské aktivity (PMI) za únor podle rychlého odhadu prudce vzrostl na 56 bodů z lednových 54,4 bodu. Ekonomové v anketě agentury Reuters počítali naopak s mírným propadem na 54,3 bodu. Index tak dále stoupl nad klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

Pokud se zrychlení udrží, mohl by ekonomický růst v prvním čtvrtletí podle Markit dosáhnout 0,6 procenta. Analytici přitom čekají zvýšení hrubého domácího produktu jen o 0,4 procenta. Zpráva tak naznačuje, že ekonomika eurozóny se těší pevnému zdraví před letošními důležitými volbami ve Francii, Německu a v Nizozemsku.

"Zvýšená rychlost je způsobená silnějším tempem růstu poptávky, ale vzestup je také více široce pojatý," uvedl hlavní ekonom společnosti IHS Markit Chris Williamson. Upozornil zvláště na Francii, která několik let zaostávala a byla brzdou oživení eurozóny, nyní se však zlepšila i situace ve Francii.

Dílčí index zaměstnanosti stoupl na 54,3 bodu, nejvýše za více než devět let. Index zpracovatelského průmyslu vzrostl nejvýše od dubna 2011 a index nových vývozních objednávek stoupl nejvýše za šest let. To naznačuje, že slabší měna zvyšuje poptávku po zboží z eurozóny v zahraničí.

Posílení podnikatelské aktivity bude také vítanou úlevou pro Evropskou centrální banku. Všeobecně se očekává, že banka kvůli letošním volbám ve třech zemích regionu zaujme vyčkávací pozici.