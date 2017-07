Praha - Zástupci podnikatelů podali trestní oznámení na bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) pro podezření z podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Novinářům to dnes řekl zakladatel iniciativy Radostné Česko bez EET Boleslav Buzek. Trestní oznámení byla zatím podána v Praze, Plzni a Ostravě. Babiš označil trestní oznámení za hloupost. To, že někteří podnikatelé neplatili daně, je podle něj fakt.

"Pan Babiš očerňuje malé podnikatele záměrně, aby ospravedlnil to, že je neustále šikanuje nejrůznějšími byrokratickými nástroji. Likviduje tak konkurenci a ještě to využívá ve svůj politický prospěch. Nemíníme se dále nechat urážet a nadávat do zlodějů," uvedl Buzek. Podle zástupců živnostníků a drobných podnikatelů svými výroky vůči nim Babiš záměrně vzbuzuje zášť ostatních občanů. Ti tak získávají dojem, že se všichni podnikatelé dopouštějí protiprávního chování, řekl Buzek.

Babiš označil trestní oznámení za nesmysl. "Tohle trestní oznámení je jenom další hloupost, kterou na mě někdo podává, protože je to moderní dělat si jméno na kritice Babiše. Už jsem si zvykl," napsal ČTK.

"To, že někteří hospodští neplatili daně a neodváděli za své zaměstnance odvody, je fakt, o kterém vypovídala i čísla o šedé ekonomice v pohostinství a ubytování od Českého statistického úřadu," napsal Babiš. "Díky EET a kontrolnímu hlášení se v tomto roce meziročně zvýšil výběr DPH za první pololetí o 14,1 procenta. Tahle dvě opatření fungují a shodují se na tom i všichni makroekonomové. A platit daně je přece normální," dodal.

K trestnímu oznámení se připojil předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. "V Česku je politik, který se chová jako komunisti v padesátých letech. Vytváří z podnikatelů vnitřního nepřítele a hlásá, jak s ním zatočí. Stát chce řídit jako firmu, ovšem jaksi už neříká, že svou vlastní. Musíme se probudit a uvědomit si, že se Česko pomalu stává jednou z divizí Agrofertu ve spárech všehoschopného oligarchy," uvedl.

Trestní oznámení podala také živnostnice a youtuberka Klára Novotná alias Drzá Klára. "Babiš nás živnostníky všechny označuje za podvodníky, ale je to jako když zloděj křičí: chyťte zloděje," uvedla.

Iniciativa Radostné Česko bez EET žalobu na Babiše podala už letos v květnu. Cílem této žaloby je podle iniciativy prokázat, že ministr v řadě tvrzení o EET mystifikoval veřejnost.

Podle ministerstva financí a Babiše EET přispívá k narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice EET dlouhodobě kritizuje a tvrdí, že likviduje mnoho drobných živnostníků.

Do EET je zapojeno zhruba 151.000 podnikatelů. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí a čtvrtá fáze začnou platit v roce 2018.