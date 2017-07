Pražský Městský soud začal 10. července projednávat případ podnikatele Radovana Sáčka, který podle obžaloby připravoval vraždu muže, s nímž prohrál arbitráž o 40 milionů korun. Na snímku přicházejí do soudní síně obžalovaní Vlad Max Orban (vpravo), podnikatel Radovan Sáček (druhý zprava) a Jozef Mišík (třetí zprava).

Pražský Městský soud začal 10. července projednávat případ podnikatele Radovana Sáčka, který podle obžaloby připravoval vraždu muže, s nímž prohrál arbitráž o 40 milionů korun. Na snímku přicházejí do soudní síně obžalovaní Vlad Max Orban (vpravo), podnikatel Radovan Sáček (druhý zprava) a Jozef Mišík (třetí zprava). ČTK/ČTK

Praha - Podnikatel Radovan Sáček nesouhlasí s obžalobou, podle které si objednal vraždu muže, s nímž u soudu prohrál spor o 40 milionů korun. Obvinění je podle něj vykonstruované a nemá oporu v důkazech. Spolu se Sáčkem čelí obžalobě muž, který měl vraždu zprostředkovat, a údajný nájemný vrah.

Trojici hrozí za přípravu vraždy 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Případ dnes začal projednávat pražský městský soud.

Dvaačtyřicetiletý Sáček podle obžaloby zkontaktoval prostřednictvím svého známého Jozefa Mišíka Rumuna Vlada Maxe Orbana, který byl ochotný podnikatele za peníze odstranit. Loni v březnu v restauraci v pražské Zbraslavi Orbanovi vyplatil zálohu 1,6 milionu korun, dalších osm milionů mu podle obžaloby slíbil za zdárné provedení vraždy.

Vrah měl také oběť donutit k podpisu písemné dohody o narovnání, kterou by se věřitel vzdal všech svých finančních nároků vůči firmě objednatele vraždy. Podpisem dohody by pohledávka zanikla, a to i vůči případným dědicům zavražděného.

Mišík ale podle žalobkyně Jany Kadeřábkové kontaktoval zamýšlenou oběť a po sedmapadesátiletém muži požadoval půl milionu korun za to, že Sáčkovi čin rozmluví. Polovinu z částky měl ohrožený muž přinést na říjnovou schůzku v nákupním centru Letňany, kde Mišíka zadržela policie. Mišík je proto vedle přípravy vraždy obžalován z vydírání.

"Je zřejmé, že obžaloba trpí důkazní nouzí. Důkazy, které svědčí o mé nevině, jsou ignorovány," řekl dnes Sáček soudu. Orban mu prý nabídl, že podpis dohody o narovnání s věřitelem domluví. Peníze, které mu předal, byly podle Sáčka půjčkou na rozjezd podnikání. Zpochybnil i to, že by muži dlužil peníze. Výsledek arbitráže napadl podnikatel u soudu, který zatím nerozhodl.

Mišík je podle Sáčka jeho bývalý obchodní partner, který pro něj kupoval nepotřebný armádní majetek. Orbana prý Sáčkovi představil jako ekonomického poradce, který mu je schopen zprostředkovat obchodní kontakty v zahraničí.