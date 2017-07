Praha - Freestyle motokrosař Libor Podmol bude jediným českým zástupcem na X-Games v Minneapolis. Hry extrémních sportů začnou ve čtvrtek a Podmol se představí ve dvou disciplínách během jediného dne. V sobotu bude ve skoku do výšky přes laťku obhajovat zlatou medaili z loňského roku a následně se představí v disciplíně Best Trick.

"Bude to náročné, ale věřím si. Jsem zdravě naštvaný a chci se porvat o medaile," uvedl Podmol, který do zámoří odletěl v úterý. Startovat by mohl i ve freestylu, kde je náhradníkem.

Mistr světa z roku 2010 se na X-Games připravoval doma na své zahradě ve Znosimi na Benešovsku. "Šlo spíše o pocit. Na závodě skáčeme s motorkou do výšky deseti metrů, na zahradě vyletím jenom tři metry do vzduchu," řekl Podmol, který loni skočil do výšky 33 stop, tedy 10,058 metru.

O první místo se podělil s Australanem Jarrydem McNeilem. "Také letos bude konkurence veliká. Z šesti jezdců může vyhrát prakticky kdokoliv," řekl Podmol. Z X-Games má již šest medailí, z toho dvě zlaté. Favoritem disciplíny bude kromě Podmola také americká legenda Ronnie Renner, který X-Games vyhrál již osmkrát.

Český jezdec zasáhne i do soutěže o nejlepší trik. Zde bude soupeřit proti australským freestyle motokrosařům - Robu Adelbergovi, Joshi Sheehanovi, Jacksonu Strongovi nebo Levi Sherwoodi z Nového Zélandu. "V Best Tricku chci udělat bodyvarialový trik Volt. Jako druhý mám připravený z quarter pipe rampy Eggroll heel clicker. Tuhle kombinaci nikdo nedělá. Tak uvidíme," uvedl Podmol.

Oba závody s Podmolovou účastí vysílá Nova Sport, skok do výšky v sobotu od 19:00, soutěž o nejlepší trik v neděli od 2:00 SELČ.