Vatěkov (Benešovsko) - Ani déšť a nepřízeň počasí nezastavily elitního českého freestyle motokrosového jezdce Libora Podmola v jeho plánu přeskočit jako první Čech rodinný dům. Ve Vatěkově na Benešovsku musel sice svůj plán o několik desítek minut odložit, ale poté se počasí umoudřilo a Podmol několikrát sedm a půl metrů vysokou stavbu přeletěl. A došlo i na slibované salto.

"Bylo to super. První skok byl ale strašidelný, protože jsem si nebyl úplně jistý směrem a tím, jestli doplachtím na dopad. A taky jsem si nebyl jistý, zda mi to v rampě neuklouzne a doletím vzdálenost," řekl Podmol novinářům.

Video: Podmol přeskočil dům jako Bond

28.06.2018, 22:00, autor: Robert Tesař, zdroj: ČTK

S ohledem na nepřízeň počasí upravoval motocykl, vyměnil zadní kolo, upravil převody a na odrazovou rampu krátce předtím, než začal skákat, natáhl koberec. Aby tolik neklouzala. "V prvním skoku jsem se cítil docela dobře, ale jak jsem jezdil více a více, tak se rampa začala v bahně trošičku propadávat. A i když jsem najížděl stále rychleji a rychleji, tak jsem skákal méně," uvedl bývalý freestylový mistr světa.

Z bezpečnostních důvodů také své pokusy ukončil, při předposledním skoku totiž cítil, že má nohu v zadním kole. "I tak to byl ale zážitek a jsem rád, že se to podařilo s happyendem. Byl to můj první extrémní projekt a těším se na další. Kdyby někdo měl nějaký nápad, co přeskočit příště, ať mi klidně napíše na instagram," usmíval se Podmol a vyzval fanoušky, aby před něj postavili další výzvu.

Podmol se freestyle motokrosu věnuje už řadu let, něco podobného ale dnes zažil poprvé. Při odrazu například neviděl dopadovou plochu, která byla až za střechou domu. "Rozdílná byla i délka a výška skoku," řekl Podmol, jenž musel vystoupat do výšky zhruba 10 metrů a doskočit 25 metrů daleko. "To by celkem šlo, ale bylo mokro a mně se propadal trošku nájezd a hýbala se i rampa. Naštěstí neklouzal dopad," řekl Podmol, jenž všechny dopady na speciální nafukovací rampu ustál.

Čtyřiatřicetiletý motocyklový akrobat dopředu avizoval, že si bude připadat jako akční hrdina James Bond z kultovní série o agentovi 007. Skoky bral zároveň jako generálku na červencové X-Games, olympiádu extrémních sportů v USA. "Byli jsme domluveni, že když se baráku dotknu, tak si ho budu muset koupit. Je tady hezky, ale i tak jsem se snažil, aby se to nestalo," pousmál se Podmol. Díky úspěšným skokům ušetřil více než sedm milionů korun.