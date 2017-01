Praha - Nový sníh vylepšil podmínky pro lyžaře na českých a moravských horách, podle provozovatelů řady areálů jsou před nadcházejícím víkendem ideální. Provoz zahájily některé dosud zavřené sjezdovky i střediska v nižších polohách. Míst, kam lze vyrazit, přibylo pro vyznavače běžek. Kvůli nebezpečí lavin ale Horská služba v Krkonoších a Jeseníkách nedoporučuje hřebenové túry.

Na krkonošských sjezdovkách je až 140 centimetrů sněhu. Ve Špindlerově Mlýně je nyní v provozu přes 20 kilometrů sjezdových tratí, SkiResort Černá hora - Pec hlásí 41 kilometrů v pěti areálech. "Na takové podmínky jsme čekali tři roky," uvedl starosta krkonošského Benecka Jindřich Mejsnar. Kompletně otevřené už jsou areály v Harrachově nebo Vítkovicích. Od soboty bude možné také lyžovat na jedné z nejdelších červených sjezdovek v zemi, která vede z Lysé hory do Rokytnice nad Jizerou.

Podmínky si chválí provozovatelé středisek také v Orlických a Jizerských horách. "Je to měkčí a pomalejší," uvedl Pavel Bažant, jednatel společnosti Ski bižu, která provozuje v Jizerských horách areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. Všechny tři areály by měly být od víkendu v plném provozu. Výrazně se rozšíří možnosti lyžování na Ještědu v Liberci, k dispozici bude přes sedm kilometrů tratí. V Říčkách v Orlických horách napadlo v minulých dnech kolem 40 centimetrů sněhu. Na Orlickoústecku je v provozu většina sjezdovek v Dolní Moravě i Červené Vodě - Čenkovicích.

Na Šumavě otevírá další upravené sjezdovky areál Ski&Bike Špičák, většina vleků je v provozu v Železné Rudě. Všechny sjezdovky a nový snowpark uvedl do provozu Skiareál Lipno. Ideální podmínky nabízí také lyžařský areál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy.

V Krušných horách je devět kilometrů upravených sjezdovek na Klínovci, výborné sněhové podmínky slibuje také areál na Bublavě, kde se lyžuje na čtyřech sjezdovkách a v dětském parku. Připraveny na lyžaře jsou oba božídarské areály Neklid a Novako. Zcela se o víkendu otevře Bouřňák na Teplicku, téměř celý areál spustí i Zadní Telnice na Ústecku. V Klínech na Mostecku zůstává v provozu vlek Poma.

V Jeseníkách nepřetržité sněžení v uplynulých dnech rozšířilo zásoby sněhu zhruba o 20 centimetrů. "Areál je v plném provozu, jezdí všechny vleky a lanovky," řekl ČTK zástupce Ski Arény Karlov Boris Keka. Stejné je to v Koutech na Šumpersku. V Beskydech provoz lyžařských středisek komplikuje nárazový vítr. Některé areály kvůli bezpečnosti dokonce musejí přerušovat chod vleků. Sněhové podmínky si ale vlekaři pochvalují.

Podmínky pro sjezdové lyžování jsou v těchto dnech výborné i na Vysočině a ve Zlínském, Středočeském a dokonce i Jihomoravském kraji. Areály na jihu Moravy nabízejí až 60 centimetrů sněhu, ovšem převážně umělého.

Pro běžkaře jsou k dispozici desítky kilometrů tras třeba na Vysočině u Nového Města na Moravě, asi 40 kilometrů před víkendem upraví Velké Karlovice na Vsetínsku. Po několika letech se otevře pro běžkaře areál v Liberci-Vesci. Na Šumavě chystá 20 kilometrů běžeckých stop Zadov a první kilometry budou možná o víkendu připraveny v okolí Modravy. Na Krušnohorské magistrále stopy zatím zcela připravené nejsou kvůli silnému větru.

Jihočeský kraj

Jihočeské lyžařské areály v těchto dnech otevírají pro návštěvníky další sjezdovky. Dovolují jim to ideální podmínky, které v regionu panují. Několik dní mrzne a zejména ve vyšších polohách sněží. Vyplývá to z aktuálních informací z největších středisek v kraji.

Skiareál Lipno například v těchto dnech otevřel všechny sjezdovky a nový snowpark. "V něm jsme dbali na komplexnost. Vytvořili jsme část určenou pro začínající jezdce, kde jsou umístěny nízké překážky a malé skoky. Když si na nich natrénujete první krůčky ve freestylu, můžete pokračovat na větších překážkách a dál rozvíjet svůj styl. Větší překážky nově stavíme na terénních platformách, které umožní pohodlné a bezpečnější dopady," uvedl mluvčí společnosti Lipensko Vojen Smíšek.

Areál chystá také skicrossovou trať, kterou připravil tým olympijské vítězky Evy Samkové. "I ta nabízí ještě více zábavy než v minulých letech a je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušenější lyžaře a snowboardisty," dodal Smíšek.

Lyžařský areál Zadov plánuje od pátku provoz na sjezdovce Nové Hutě. Provozovatelé navíc dnes upraví některé stopy pro běžkaře. "Jde o trasy v celkové délce přibližně 20 kilometrů v úseku Zadov - Pláně - Nové Hutě, závodní tratě, Churáňovské louky a Zadov - Zlatá studna," řekl za lyžařský areál Zadov Petr Vondraš.

Ideální podmínky také nabízí lyžařský areál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy. "V noci na čtvrtek zde napadlo 25 centimetrů prachového sněhu," řekl za Hochficht Martin Řezáč.

Jihomoravský kraj

Jihomoravské lyžařské areály nabízejí až 60 centimetrů převážně umělého sněhu. ČTK to dnes řekli jejich provozovatelé. Lyžuje se v Němčičkách na Břeclavsku, v Olešnici i Hodoníně u Kunštátu na Blanensku a také ve Filipově údolí na Hodonínsku.

Němčičky denně navštíví stovky lidí, fronty se ale netvoří. "Máme výborné podmínky, přes 50 centimetrů sněhu, lyžovat se dá i po vedlejší sjezdovce," uvedl Jaroslav Stávek z tamního areálu. Na sjezdovce leží jen umělý sníh a podle Stávka je škoda, že nenasněžilo. "Hlavně psychologicky je to rozdíl. Když nasněží, lidé mají víc chuť přijít a zalyžovat si," řekl. V pracovní dny má areál otevřeno od 09:00 do 19:00.

Stovky lidí míří na svah i do Olešnice. "Máme asi 60centimetrovou vrstvu sněhu, trošku ho i napadlo, takže podmínky jsou ideální," řekl Jiří Kotlán z tamního areálu. V týdnu je otevřeno od 09:00 do 21:00.

Podle zástupce střediska v Hodoníně u Kunštátu Josefa Kšici leží také u nich na sjezdovce zhruba 60 centimetrů sněhu, z toho asi deset centimetrů přírodního. "O svátcích návštěvnost nebyla taková, jakou jsme si představovali, ale pak to šlo nahoru," uvedl Kšica. Ve všední den se tam lidé mohou projet od 09:00 do 20:00.

Lyžuje se i ve Filipově údolí. "Na sjezdovce leží asi 50 centimetrů sněhu, všechny vleky jsou v provozu, podmínky příznivé," řekl za provozovatele Lubomír Žák. Zájemci si mohou v týdnu přijít zajezdit od 09:00 do 20:30.

Karlovarský kraj

Příznivci lyžařského sportu si mohou v Karlovarském kraji naplno užívat jak sjezdového, tak běžeckého lyžování. Krušné hory i Slavkovský les zasypal přírodní sníh, skiareály zvou na upravené sjezdovky a vyrazit na běžky je aktuálně možné i v některých příměstských oblastech. V Krušných horách jsou některé trasy upraveny i strojově, zjistila ČTK. Počasí ale může zkomplikovat příjezd do hor.

"Během noci připadlo cca 30 centimetrů nového sněhu, skiareál je opět plně v provozu. V případě silného větru může být provoz omezen. Podmínky jsou perfektní. Uzavřena zůstává jen sjezdovka Karásek II," informoval mluvčí božídarského areálu Neklid Filip Majkus. Lyžovat je tak v areálu možné téměř na šesti kilometrech sjezdovek. V provozu je také druhý božídarský areál Novako.

Devět kilometrů upravených sjezdovek nabízí skiareál na Klínovci, v provozu jsou tři lanovky a vlek. "I přes vydatnou sněhovou nadílku je areál standardně v provozu od devíti do 16 hodin. Příjezdové cesty do areálu jsou s opatrností sjízdné," uvedla mluvčí areálu Hana Hoffmannová. Denně se lyžuje také ve skiareálu na Plešivci, otevřeno mají lyžařské areály Mariánky, Potůčky i Pernink.

Výborné sněhové podmínky slibuje také areál na Bublavě, kde se lyžuje na čtyřech sjezdovkách a v dětském parku. Běžkaři navíc mohou vyrazit na běžkařskou magistrálu mezi Bublavou a Ostružníkem ve směru na Přebuz, kde leží před 30 centimetrů čerstvého sněhu. Strojově byla nově upravena stopa mezi Jelením a Novými Hamry. Dnes rolba vyjela také na Ježíškovu cestu na Božím Daru, v pátek bude upravena magistrála z Božího Daru do Perninku a trasa směrem na Abertamy a Spáleniště.

Souvislá vrstva sněhu ale nyní umožňuje běžkování i v příměstských oblastech - běžkaři již ve středu odpoledne vyrazili například do sokolovského Areálu zdraví.

Liberecký kraj

Vydatné sněžení výrazně zlepšilo podmínky pro lyžování v Libereckém kraji. Umožnilo otevření dalších sjezdovek i upravení většího množství běžeckých tratí, než je obvyklé, vyplývá z informací od provozovatelů.

V minulých dnech připadlo až půl metru sněhu, sjezdovky jsou díky tomu bezpečnější. "Je to měkčí a pomalejší," uvedl Pavel Bažant, jednatel společnosti Ski bižu, která provozuje v Jizerských horách areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. Všechny tři areály by měly být od víkendu v plném provozu.

V některých skiareálech je místy přes metr sněhu. Nejvíce ho mají zřejmě v krkonošském Benecku, až 1,2 metru. "Na takové podmínky jsme čekali tři roky," uvedl starosta obce Jindřich Mejsnar. Od pátku tak podle něj bude možné lyžovat na všech sjezdovkách v areálu, parkoviště jsou upravená a přístupové cesty do obce sjízdné.

Kompletně otevřené už jsou také například krkonošské areály v Harrachově nebo Vítkovicích či skiareál Černá Říčka v Desné v Jizerských horách. Od soboty bude možné také lyžovat na jedné z nejdelších červených sjezdovek v zemi, jež vede z Lysé hory do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. Výrazně se rozšíří i možnosti lyžování na Ještědu v Liberci, k dispozici bude přes sedm kilometrů tratí. "Pojede celý Sever, dosněžit potřebujeme ještě Pláně. Jen na přírodní sníh se spolehnout nemůžeme, to by bylo brzy vydřené a vrátili bychom se v kvalitě lyžování o nějakých 30 let zpátky," uvedl ředitel skiareálu Jan Svatoš.

Pod ještědský skiareál patří i běžecký areál v Liberci-Vesci. Po několika letech tam upraví tratě pro běžkaře, leží tam asi čtvrt metru sněhu. "K dispozici bude 7,5 kilometru, bude to kombinace vhodná pro hobíky i závodníky," dodal Svatoš. Upravené budou i tratě na Novoborsku. V okolí Polevska, Kytlice, Svoru, Prysku, Práchně a Okrouhlé by mělo být na víkend k dispozici přes 30 kilometrů tras. Další desítky až stovky kilometrů tras mohou využít běžkaři v tradičních lokalitách v Jizerských horách a Krkonoších.

Moravskoslezský kraj

Provoz lyžařských středisek v Beskydech komplikuje nárazový vítr. Některé areály kvůli bezpečnosti dokonce musejí přerušovat chod vleků. Sněhové podmínky si ale vlekaři pochvalují. Na sjezdovkách leží okolo 80 centimetrů technického a přírodního sněhu. Jen dnes a ve středu napadlo 20 centimetrů sněhu.

"Upozorňujeme návštěvníky hor na nárazový vítr. V té souvislosti se tvoří závěje. Lidé by neměli mimo vyšlapané stezky chodit sami, aby nezapadli," uvedl dispečer Horské služby Beskydy. Podle něj je v Beskydech na hřebenech okolo 40 centimetrů sněhu. Nejvíce ho je na Lysé hoře, která hlásí 77 centimetrů.

Jako vynikající označil sněhové podmínky provozní lyžařského areálu v Mostech u Jablunkova Jaroslav Bojko. "Konečně je pořádná zima. Intenzivně sněží. Potěšíme i běžkaře. Na víkend připravíme okolo 20 kilometrů běžeckých tras," řekl. V příštím týdnu pak chce otevřít druhou sjezdovku.

Dodal, že lyžování nyní trochu komplikuje nárazový vítr. "Občas je tak silný, že musíme zastavovat provoz delšího z vleků. Hlavně ve vrcholové části hodně fouká," řekl a dodal, že v sobotu ráno by se ale vítr měl podle předpovědi uklidnit.

Vítr zaznamenali i v Bílé na Frýdecko-Místecku. "Naštěstí to je ještě na hranici únosnosti. Provoz lanovky jsme nemuseli ještě omezit," řekl ČTK vedoucí tamního areálu Jaroslav Vrzgula. I on si pochvaluje sněhové podmínky. Věří, že návštěvnost během víkendu bude vysoká. "Od středy odpoledne připadlo 20 centimetrů. Zima je zatím skvělá," dodal. Tamní lyžařský areál je je již kompletně v provozu.

Olomoucký kraj

Pravá zimní atmosféra panuje v těchto dnech v jesenických lyžařských areálech. Nepřetržité sněžení v uplynulých dnech rozšířilo tamní zásoby sněhu zhruba o 20 centimetrů přírodní nadílky. Zalyžovat si bez problémů mohou lidé i v níže položených oblastech, například v Hrubé Vodě na Olomoucku leží na svazích přes půl metru sněhu. Možnosti se díky sněžení rozšířily i běžkařům. Horští záchranáři však vzhledem k počasí nedoporučují hřebenové túry. V Jeseníkách ode dneška platí druhý lavinový stupeň z pětibodové škály.

Například v Karlově připadlo během uplynulých dní 20 až 30 centimetrů sněhu. Do okolních lesů nad Karlovem se tak mohou poprvé během této zimní sezony vydat také běžkaři. "Díky novému sněhu jsou lyžařské podmínky ideální. Areál je v plném provozu, jezdí všechny vleky a lanovky. Na víkend očekáváme výrazné ochlazení, využijeme jej zřejmě ještě k dalšímu technickému zasněžování. Stále přitom sněží," řekl dnes ČTK zástupce Ski Arény Karlov Boris Keka.

V Koutech na Šumpersku připadlo zhruba 20 centimetrů sněhu, a na svazích tak leží již úctyhodných 60 až 70 centimetrů sněhu. "V areálu vše jezdí, dokončujeme zasněžování Medvědí sjezdovky, je to otázka několika dní. Máme v provozu devět kilometrů sjezdových tratí a řadu běžeckých tras," řekl dnes ČTK zástupce areálu Petr Marek. I přes všeobecný pokles návštěvnosti po svátcích je ve středisku poměrně dost lidí. "Máme tady na soustředění litevskou reprezentaci, od pátku očekáváme i větší návštěvnost ze strany Poláků, kteří mají státní svátek. Navíc je zde řada dalších soustředění a lyžařských výcviků," doplnil Marek.

Zalyžovat si mohou lidé například i v Hlubočkách či Hrubé Vodě vzdálených jen pár kilometrů od Olomouce. Oproti předchozím letům se zde zcela bez problémů konají i lyžařské kurzy pro nejmenší děti, které v uplynulých sezonách často doplácely na nedostatek sněhu. "Všechny sjezdovky a vleky budou o víkendu v provozu," řekl dnes ČTK zástupce hlubockého střediska.

Horští záchranáři však v souvislosti s počasím nabádají návštěvníky, aby se nevydávali na hřebeny hor. "Na horách napadlo 15 až 20 centimetrů čerstvého sněhu, už druhý den panuje silný vítr a sněží. Nedoporučujeme proto hřebenové túry," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby David Spiler, který ve středu večer pomáhal zachraňovat při přechodu hor tři vysílené mladíky. Jesenická horská služba navíc dnes vyhlásila druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Platí pro oblast lavinových katastrů, které leží mimo turistické trasy.

Pardubický kraj

Lyžařská střediska v Pardubickém kraji jsou díky sněžení a nízkým teplotám v posledních dnech téměř v plném provozu. Areály se snaží připravit dostatečnou sněhovou vrstvu i na posledních sjezdových tratích. Lyžuje se také na svazích v níže položených oblastech.

V Dolní Moravě na Orlickoústecku je zatím otevřeno 6,8 z celkových 9,3 kilometru sjezdovek. "Na víkend bude v provozu téměř všechno. Zvažujeme, zda otevřeme i sjezdovku A, chtěli bychom ji dobře připravit, aby vydržela celou sezonu, ale to je jen malá část areálu," řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán.

Od pátku bude v Dolní Moravě k dispozici už i sáňkařská dráha. Ve vrcholových partiích napadlo kolem 40 až 50 centimetrů nového sněhu, takže v sobotu by měly být upravené i běžecké stopy.

Větší část sjezdových tratí je v provozu také ve středisku Červená Voda - Čenkovice na Orlickoústecku. Provozovatelé se v pátek rozhodnou, zda otevřou i nejdelší Heroltickou sjezdovku o délce 2300 metrů.

Lyžaři mohou zamířit i do níže položených areálů. V běžném provozu jsou sjezdovky v Hlinsku na Chrudimsku a ve středisku Peklák u České Třebové, od pátku nabídne všechny tratě i areál Přívrat na Orlickoústecku.

Plzeňský kraj

Příděl nového sněhu, který tento týden napadl, pomůže v Plzeňském kraji otevřít další lyžařské areály a sjezdovky. Díky mrazům navíc vlekaři mají v provozu sněžná děla a vyrábějí další technický sníh. Pokud bude sněhová pokrývka dostačující, mohly by být na víkend na Šumavě upraveny i první stopy pro běžkaře, zjistila dnes ČTK u vlekařů a v infocentrech.

Největší zimní areál v kraji, šumavský Ski&Bike Špičák, má po napadnutí 30 centimetrů přírodního prašanu na sjezdovkách kolem 55 centimetrů sněhu. Středisko navíc některé partie opět technicky zasněžovalo, takže otevírá další upravené sjezdovky. "V celé délce otvíráme Slalomovou číslo tři, horní polovinu modré Turistické číslo jedna a kompletně celý areál pro děti a začátečníky pod hotelem Sirotek," vyjmenoval novinky provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Ještě pár centimetrů přírodního sněhu podle něj potřebuje nejprudší česká sjezdovka Šance a jeden z horních úseků sjezdovky číslo dva U Zalomeného. Spodní část dvojky je už sjízdná. "Stále se lyžuje absolutně bez front. Také víkendové lyžařské kurzy začínají až příští týden, takže počasí i zcela volná kapacita sjezdovek jsou nyní u nás pro lyžaře optimální," dodal Kasík.

Lepší podmínky pro lyžování mají i další areály - v provozu je v Železné Rudě areál Nad Nádražím a Belveder, kde mají až půl metru sněhu a v provozu je většina vleků. Podle informací železnorudského infocentra je v plném provozu také areál na Samotách, lyžuje se na Alpalouce a ode dneška také na Weissově louce.

Kromě Železnorudska je otevřený areál v Kašperských Horách, kde hlásí až půl metru sněhu, a také sjezdovka v Nýrsku. Nýrští vlekaři oznámili, že vzhledem k očekávaným mrazům obětují páteční lyžování, zastaví na celý den vlek a budou plně vyrábět technický sníh před víkendem. Kvůli nedostatku sněhu se zatím nelyžuje v Přimdě v Českém lese. V areálu Kocourov u Klatov zatím zasněžují svah technickým sněhem.

Běžkaři se ještě musejí v kraji obejít bez upravených stop. Po novém přídělu sněhu je ale možné, že o víkendu budou upraveny první kilometry tras na Šumavě. Například v okolí Modravy je podle údajů tamního infocentra sněhová pokrývka do 28 centimetrů, je zataženo a dál sněží. "Strojovou úpravu plánujeme na víkend, pokud budou sněhové podmínky vyhovující. Ještě upřesníme," uvedlo infocetrum. Také v Horské Kvildě sněží a vrstva sněhu je nepravidelně do 25 centimetrů. Stopy se zatím neupravují, lyžovat lze ale již po většině tras. Vcelku dobře sjízdná je trasa Horská Kvilda - Kvilda i trasa Horská Kvilda - Filipova Huť, nově i Horská Kvilda - Zlatá Studna - Zhůří - Horská Kvilda. "Stopy nejsou dobře vyjeté vzhledem k čerstvému sněžení a větru. Pokud bude sněžení pokračovat, úpravu tras provedeme, jakmile to podmínky dovolí," uvádí se na webu www.bilastopa.cz.

Kraj Vysočina

Díky sněžení v posledních dnech jsou na Vysočině velmi dobré podmínky pro lyžování. O víkendu bude otevřeno nejméně 13 sjezdovek a další menší skiareály plánují zahájit sezonu příští týden. Sněhová pokrývka už také umožnila upravovat stopy pro běžkaře. Jen kolem Nového Města na Moravě, kde připadlo kolem čtvrt metru sněhu, jich lyžaři najdou několik desítek kilometrů. ČTK to dnes řekl Karel Klapač, správce novoměstského lyžařského střediska Harusův kopec.

"Běžecké tratě teď upravujeme, takže na víkend budou určitě připravené," uvedl Klapač. Podmínky pro lyžování na Novoměstsku označil za mimořádně dobré. Na sjezdovce Harusův kopec leží kromě čerstvého sněhu i 60 centimetrů vysoká vrstva technického sněhu.

Projeté stopy najdou lidé i jinde na Vysočině, kupříkladu v okolí Jihlavy a kolem Žďáru nad Sázavou. V některých úsecích se ale tratě zatím rychle zavívají. "Projedeme stávající stopu a pokusíme se dojet lesem na Račín. Tam nefouká," stojí dnes na webových stránkách žďárské organizace Sportis.

Na Žďársku bude koncem týdne otevřeno šest sjezdovek, kromě Harusova kopce i Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí, Dalečín, Svratka, Nový Jimramov a Karasín. V Dalečíně bylo od středy do čtvrtka lyžování přerušeno kvůli větrnému počasí.

Silný nárazový vítr zastavil také lanovku u sjezdovky v Lukách nad Jihlavou, provoz bude obnoven dnes v 15:00. Mimo provoz je rovněž vlek na Křemešníku u Pelhřimova, kvůli technické poruše. "S největší pravděpodobností ho rozjedeme v sobotu ráno," řekla správkyně skiareálu Magda Vaňková.

Na Havlíčkobrodsku jsou přístupné sjezdovky Vysoká u Havlíčkova Brodu a Kadlečák ve Světlé nad Sázavou. U Jihlavy je v plném provozu sjezdovka Šacberk a na vrchu Čeřínek jezdí jeden vlek dlouhý 400 metrů. Na Třebíčsku mohou lyžaři zamířit do střediska Jalovec u Číchova, kde jsou v provozu oba dva vleky. Informace o otevírací době skiareálů v kraji jsou na webu.

Ústecký kraj

Sněžení z posledních dvou dnů výrazně zlepšilo podmínky v lyžařských areálech v Ústeckém kraji. Napadlo až půl metru nového sněhu, areály tak rozšiřují provoz, zjistila ČTK od provozovatelů.

Celý areál otevřou o víkendu provozovatelé Bouřňáku na Teplicku. "Během dnešního dne a pátku budou všechny sjezdové tratě upravovány a připravovány k bezpečnému zahájení provozu. Pouze Turistická sjezdovka nebude upravena, ale i zde leží dostatečná vrstva sněhu," informují provozovatelé. Na Bouřňáku napadlo jen v noci na čtvrtek asi 30 centimetrů sněhu.

Téměř celý areál spustí i Zadní Telnice na Ústecku. "Napadlo asi půl metru nového sněhu, navíc ještě dosněžujeme. Podmínky jsou ideální. O víkendu spustíme provoz na všech svazích kromě slalomáku," řekl ČTK jeden z provozovatelů Jindřich Holinger. Na slalomový svah by se sněhová děla měla přesunout v neděli. "Pokud nám počasí bude přát, rádi bychom ho otevřeli příští týden," doplnil Holinger.

V Klínech na Mostecku zůstává v provozu vlek Poma. "Rozjezd lanovky u Centrální sjezdovky se zatím odkládá až na dny po nadcházejícím víkendu. Dojezd není stále dostatečně zasněžen, i když napadla spousta prašanu. Po úpravě rolbou zbude na sjezdovce pouze pár centimetrů sněhu, což není dostačující. Víme, že se těšíte, ale je lepší počkat, než si zničit skluznice lyží," vysvětlují provozovatelé. V pátek začnou upravovat okruhy pro běžkaře.

Provoz rozšiřují i níže položené areály. Na začátku týdne zahájil provoz areál v Horním Podluží na Děčínsku, který kromě denního nabízí i noční lyžování. Vleky se rozjely i v Malečově na Ústecku. Až 50 centimetrů sněhu leží i na sjezdovkách v Alšovce na Chomutovsku. Ski areál V Českém Jiřetíně o víkendu spustí tři vleky.

Nový sníh pomůže i běžkařům. V Krušných horách napadlo i více než 50 centimetrů sněhu. Stopy na Krušnohorské magistrále ale zatím zcela připravené nejsou, úpravu komplikoval silný vítr. "Na víkend předpokládáme zahájení úpravy tras," informuje spolek Krušnohorská bílá stopa.