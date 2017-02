Praha - Podmínky k lyžování jsou v českých Skiareálech stále výborné, o víkendu opět přilákaly tisíce lyžařů, hlavně do velkých středisek. Některá navíc pořádala i sportovní a zábavné akce, což zájem lyžařů ještě zvýšilo. Svou roli sehrály i jarní prázdniny. Zatímco jinde kvůli nim mají plno i v týdnu, například ve Zlínském kraji je návštěvníků ale méně. Podle zástupců tamních středisek zřejmě řada lidí odjela do ciziny. V Českém Jiřetíně na Mostecku dnes dopoledne po nárazu do stromu zemřel padesátiletý lyžař.

Tisíce lidí navštívily o víkendu Krkonoše a Orlické hory. Ve Špindlerově Mlýně jsou v provozu všechny lanovky a vleky a otevřeno je 25 kilometrů sjezdových tratí. K dispozici je asi stovka kilometrů běžeckých tratí. "Po oba dny jsme měli skoro 6000 lyžařů, zájem byl velký. Jsou jarní prázdniny, takže paradoxně zajímavější je jezdit v sobotu, kdy se turisté střídají a sjezdovky jsou o něco volnější," uvedl René Hroneš ze skireálu Špindlerův Mlýn.

Tisíce lyžařů, běžkařů a snowboardistů vyrazily o víkendu na hory v Libereckém kraji. Slunce sice chybělo, ale podmínky byly a nadále jsou ideální. Podle provozovatelů lyžařských středisek prý nebude vadit ani hlášené oteplení.

Do Krušných hor na Boží Dar přilákal běžkaře 46. ročník Karlova běhu. Ubytovací kapacity zaplnili lidé, kteří v Krušných horách tráví jarní prázdniny. Nyní začaly v Sasku i v několika krajích v ČR. Lyžaře sice čekalo spíše mlhavé počasí bez slunce a v sobotu i sněhové přeháňky, v příštích dnech ale předpověď už slibuje slunečné a jasné počasí.

Slušnou návštěvnost měly i středočeské areály, i když s postupující sezonou začíná návštěvníků pozvolna ubývat. "Podmínky jsou naprosto perfektní, ale vrchol sezony je už evidentně za námi a každý víkend přijíždí o pár procent lidí méně. Je to tak ale vždycky," uvedl provozovatel areálu Šibeniční vrch u Mnichovic nedaleko Prahy Jan Zenkl. Podobná situace je v největším středočeském areálu Monínec na Příbramsku. "Teď už to bude o počasí. Když bude mlha, tak se lidem nebude chtít. Když bude hezky, tak bude plno," podotkl provozovatel Jaroslav Krejčí.

A právě ne zrovna ideální počasí stálo za slabší, přesto solidní návštěvou v lyžařských střediscích v Jihočeském kraji. Na Lipně a Zadově bylo většinou zataženo a mlha. Na zamrzlé lipenské přehradě byl velký zájem o bruslařskou dráhu. Více než 15 kilometrů upravené dráhy přilákal po oba dva dny vždy stovky lidí. Bruslaři mohli po dráze dojet z Lipna nad Vltavou do Frymburku nebo Přední Výtoně.

Naopak jasné a slunečné počasí nabídly o víkendu turistům hory v Plzeňském kraji. Na Šumavě je v provozu většina sjezdovek a vleků, takže děti z Plzně, kterým začaly jarní prázdniny, si po několika letech užijí kvalitní zimní lyžování. V horských střediscích bylo o víkendu plno.

Poměrně vysoká návštěvnost panovala tento víkend v Jeseníkách. Do hor začali mířit například i lyžaři ze sousedního Zlínského kraje, kde školákům začínají jarní prázdniny. Vysoké návštěvnosti přispělo i hezké počasí, během dneška bylo na většině míst slunečno. Nastávající oblevy se provozovatelé středisek zatím nebojí, sněhu prý mají dostatek.