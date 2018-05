Madrid - Podle trenéra Zinedina Zidana budou fotbalisté Realu Madrid v sobotním finále Ligy mistrů stejně hladoví jako jejich soupeř Liverpool, který čeká na nejprestižnější klubovou trofej od roku 2005. Španělský obhájce prvenství si zahraje už čtvrté finále za posledních pět sezon a může dosáhnout na rekordní třetí triumf po sobě.

"Nemůžu mluvit za soupeře, ale my máme vždy úplně stejnou touhu uspět. Jsme ve třetím finále za sebou a máme šanci udělat něco zcela historického - vyhrát potřetí za sebou. Takže nikdo nemůže říkat, že Liverpool je hladovější než my, protože to prostě není pravda," řekl Zidane.

"Jsme Real Madrid a tento klub chce vždy víc a víc. Tento klub vždy odevzdá úplně vše, aby dosáhl dalších a dalších úspěchů. Hlad nás nikdy neopustí," doplnil pětačtyřicetiletý francouzský trenér.

Je také přesvědčen, že na sobotní utkání v Kyjevě nebude mít žádný vliv fakt, že Real má s podobnými zápasy mnohem větší zkušenosti než soupeř. Žádný hráč z aktuálního kádru Liverpoolu ve finále prestižní soutěže nikdy nebyl.

"Jedná se o jednorázový zápas na neutrální půdě. Jsme připraveni, ale naše zkušenosti se nepočítají. Ano, Liverpool v takových zápasech nehrál, ale je nám jasné, že jeho hráči budou připraveni pro vítězství zemřít," dodal Zidane.