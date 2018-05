Londýn - Končící trenér fotbalistů Arsenalu Arséne Wenger je přesvědčen, že v blízké době dojde k revoluci v klubových soutěžích a vznikne nová liga pro elitní evropské celky, která se bude hrát o víkendech. Zápasy Premier League se podle něj kvůli tomu přesunou doprostřed týdne.

"Je to další krok, který se stane a bude to brzy. Za pár let tu budeme mít novou evropskou ligu, která se bude hrát o víkendech. Domácí soutěž se bude hrát systémem úterý až středa," prohlásil Wenger.

Podle osmašedesátiletého francouzského kouče vznikne nová soutěž hlavně kvůli nespokojenosti velkých klubů napříč celou Evropou s tím, jak se musejí s menšími týmy ze svých domácích soutěží dělit o příjmy z vysílacích práv.

"Je to nevyhnutelné. Velké kluby budou říkat, že pokud budou hrát dva menší týmy, nikdo se na to nechce dívat. Lidé chtějí sledovat kvalitu. Takže proč bychom se měli dělit o peníze s někým, kdo nikoho nezajímá," doplnil Wenger, který má před sebou nedělní poslední zápas na lavičce Arsenalu proti Huddersfieldu.

Zatím se stále nerozhodl, co bude po skončení dlouholetého působení u týmu "Kanonýrů" dělat. "Musím říct, že jsem dostal více pracovních nabídek, než jsem po oznámení svého konce v Arsenalu očekával. Určitě zůstanu aktivní, protože můj mozek vyžaduje práci. Ale ještě nevím, o jakou práci půjde," dodal Wenger.