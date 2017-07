Londýn - Od první chvíle na travnatém kurtu tenistka Petra Kvitová ožila. Podle kouče Jiřího Vaňka je na trávě úplně jinou hráčkou, ale i on krotí před Wimbledonem přehnaná očekávání.

"Petra je na začátku a nerozptylujeme se úvahami, kdo je favoritem," připomněl Vaněk, že Kvitovou čeká teprve třetí turnaj po vážném zranění ruky. "Soustředíme se jen na první zápas, v tom je favoritka, a když ho zvládne, budeme se bavit o dalším," řekl trenér před dnešním duelem se Švédkou Johannou Larssonovou.

S Kvitovou se domluvil na spolupráci v prosinci, ale pak přišlo přepadení a půlroční rehabilitace pořezané levé ruky. Proto tenistku stále ještě poznává a poprvé ji vede na trávě, na které ovládla Wimbledon v letech 2011 a 2014.

Před týdnem se Kvitová představila v přípravě v Birminghamu a kouč si hned všiml, jak je s trávou spjatá. "Přišla, fotila se, lehala si na ni a říkala: Už je to tady zase!" vyprávěl Vaněk. "Od prvního tréninku to trefovala a zahrála neskutečně. Výhra byla paráda. Bonus. Opravdu je na trávě úplně jiná hráčka," konstatoval.

Důležitým faktorem výkonu Kvitové je ruka, na které má sešité šlachy všech prstů a dva nervy. Nikdo nedokáže odhadnout, jak se bude chovat, i když se zlepšuje. "Dáváme ruce odpočinout. Po Birminghamu tři dny nehrála, ale Petra má tu výhodu, že odehraje nejlepší tenis v zápasu a ne v tréninku," řekl.

Vaněk naznačil, že zranění Kvitové bylo hodně vážné. "Nikdo neví, jak ruka vypadala. To víme my uvnitř týmu a všem neříkáme, jak to je, pouze co jde říct," uvedl. "Pořád to je začátek tenisu a ona je taková osobnost, že se nechce vymlouvat a bojuje s tím, co má. Nechce, aby ji někdo litoval. Až bude otevřenější, až to bude víc za ní, třeba všem ukáže, jak ruka vypadala a plno lidí bude koukat."

Sice na ruku berou ohled, ale po French Open už v tréninku přidali. "Petra je velká holka, a když si řekne, že to bolí, tak dáme pauzu. Ale, jak sama říká, už jsem konečně odbržděný a jedu si svoje," řekl Vaněk.

Snaží se pracovat na agresivní hře bývalé světové dvojky. Rád by ji viděl častěji na síti, ale také vymýšlí plán B. "Aby měla variace hry. Někdy hraje zbytečně moc velký riziko z pozic, které na to nebyly. S hráčkami od 70. místa nahoru to ale nemusí rvát k lajnám a může je nechat udělat chybu. Nemusí to být jenom o ní," řekl.

Právě cestou za titulem v Birminghamu Kvitová naznačila, že by to mohlo fungovat. Občas ubrala z "bomb" a hrála výměny. "Snažím se jí říct, aby se necítila jako stroj, protože ruku má šikovnou. Nemusí to hrát jako jiné, které jsou navrčené hrát krosy a lajny, ona si s tím může pohrát. Je připravená dobře," věří Vaněk.