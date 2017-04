Stockholm - Švédská policie je stále silněji přesvědčena, že páteční útok na rušné nákupní třídě v centru Stockholmu spáchal 39letý muž původem z Uzbekistánu. Nic podle vyšetřovatelů nenasvědčuje tomu, že byl zatčen nesprávný člověk. Záznam o podezřelém se v minulosti objevil v informacích shromažďovaných švédskými tajnými službami. "Co zamýšlel, nevíme," řekl šéf policie Dan Eliasson k možným motivům útoku.

Fotogalerie: Atentát v centru Stockholmu

Policie muže zatkla v noci na dnešek kvůli podezření, že spáchal teroristický čin. S vyšetřovateli zatím zadržený nemluví. V úterý státní zástupce určí, zda bude předveden před soudce. Ten následně rozhodne o tom, jestli bude muž vzat do vazby nebo propuštěn.

Vyšetřovatelé zkoumají telefon podezřelého i jeho profily na sociálních sítích. "Nemůžeme vyloučit, že budou zadrženi i další lidé, nicméně nic nenaznačuje tomu, že by hrozilo nějaké nebezpečí," řekl rozhlasové stanici SR policejní mluvčí. Na sedadle řidiče nákladního auta, které patřilo místnímu pivovaru a se kterým útočník najel do lidí, policisté našli technické zařízení, "které tam nemělo být". Zatím ale neurčili, zda šlo o bombu, předmět je třeba prozkoumat.

V nemocnici leží deset lidí, kteří utrpěli zranění poté, co kamion vjel do davu na nákupní třídě Drottninggatan a prorazil průčelí luxusního obchodního domu Åhléns. Existuje jasná podobnost mezi tímto atentátem a nedávným krvavým útokem z Londýna, kde 52letý muž najel autem do lidí na Westminsterském mostě, připomněl Eliasson.

Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky útok ve Stockholmu ani jiné útoky z poslední doby neměly vazby na to, co se odehrává v Česku. "Průběžně konzultujeme bezpečnostní situaci," řekl Sobotka. Zpravodajci však nepřišli s doporučeními či indiciemi, které by odůvodňovaly zvýšení bezpečnostních opatření v Česku, dodal.

Švédsko si oběti útoku připomene v neděli minutou ticha, vlajky ve Stockholmu dnes zavlály na půl žerdi. Lidé se také během dne mohli podepisovat do kondolenční knihy vystavené u vstupu do stockholmské radnice. "Dnes je den smutku," řekl premiér Stefan Löfven, když přišel podobně jako zástupci královské rodiny i mnoho obyčejných lidí položit kytici nedaleko místa tragédie. "Jsme otevřená, demokratická společnost a tak to také zůstane," prohlásil také Löfven.