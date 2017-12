Hradec Králové - Terezie Holovská bude dodatečně zaregistrována do doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku, vyplývá z dnešního soudního rozhodnutí. Krajský soud v Hradci Králové vyhověl nezávislé kandidátce Holovské, která se domáhala toho, aby Městský úřad v Trutnově její přihlášku zaregistroval. Do senátních voleb se přihlásilo devět kandidátů, jen Holovské kandidátku úřad odmítl zaregistrovat.

"Senát Krajského soudu v Hradci Králové dnes rozhodl o volební stížnosti v řízení o návrhu na ochranu proti odmítnutí přihlášky k registraci týkající se doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 39. Soud uložil městskému úřadu Trutnov povinnost registrovat přihlášku navrhovatelky k registraci pro doplňovací volby do Senátu," uvedl v tiskové zprávě mluvčí soudu Jan Kulhánek. Rozhodnutí je pravomocné, kasační stížnost ve věcech volebních není přípustná.

Přihláška Holovské nesplnila náležitosti nutné k registraci, tvrdil městský úřad. Problém byl podle úřadu v petici, v níž většina z 1133 podpisů nesplňovala zákonné náležitosti, například u podpisů chyběla úplná adresa trvalého pobytu petenta. Holovské bylo započítáno jen 622 podpisů, nutných je přitom nejméně 1000. Holovská v podání k soudu tvrdila, že její petice je v pořádku. Také soud nyní dospěl k závěru, že podmínku nejméně 1000 podpisů splnila. Uložil proto trutnovskému městskému úřadu, aby Holovskou pro volby zaregistroval.

O tom, že Holovskou nezaregistruje, městský úřad rozhodl 8. prosince. Soud měl na rozhodnutí lhůtu do 28. prosince. Do senátních voleb na Trutnovsku, které by se mělo uskutečnit 5. a 6. ledna, případné druhé kolo voleb 12. a 13. ledna, se přihlásilo celkem devět kandidátů.

Doplňovací volby do Senátu se v tomto obvodu konají proto, že senátor a majitel textilky Juta Jiří Hlavatý (za ANO) byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu automaticky zanikl. Následně Hlavatý oznámil, že o mandát senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se 24. listopadu vzdal.

O místo senátora se dále ucházejí starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který kandiduje za STAN a má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS. ČSSD nominovala místostarostu Úpice Karla Šklíbu. Za Okamurovu SPD bude kandidovat majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova. Za KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO) bude kandidovat předsedkyně odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková. Za Nezávislou iniciativu (NEI) kandiduje majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany bude pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova. Občanská demokratická aliance (ODA) do voleb vyslala galeristku Blanku Horákovou.