Barcelona - Nový předseda katalánského parlamentu Roger Torrent dnes připustil, že vedení zákonodárného sboru umožní poslancům zvolit premiérem Carlese Puigdemonta pobývajícího v Bruselu, pokud získá jejich největší podporu. Obviněný expremiér dnes požádal, aby mohl spolu s kolegy setrvávajícími rovněž v Belgii v parlamentu hlasovat v zastoupení. Katalánská opozice i centrální vláda v Madridu tento postup odmítají a chtějí se obrátit na soud.

Torrenta zvolily separatistické strany předsedou parlamentu na středečním ustavujícím zasedání, po němž dal osmatřicetiletý politik najevo, že hodlá uplatňovat méně konfrontační styl než jeho předchůdkyně Carme Forcadellová a naslouchat i hlasům opozice.

"Promluvím si se zástupci všech skupin a nerozhodnu o tom, jakým způsobem bude zvolen premiér, než bude jasné, který kandidát bude mít nejširší podporu," řekl podle listu El País Torrent.

Všechny separatistické strany v parlamentu se shodly na podpoře Puigdemonta, díky čemuž by mohl získat absolutní většinu hlasů. Poslanci jeho koalice Společně pro Katalánsko (JXCat) dnes předali parlamentnímu vedení žádost expremiéra a jeho kolegů setrvávajících kvůli obavám ze zadržení v Belgii, aby mohli hlasovat v zastoupení.

Žádost bude schvalovat sedmičlenné parlamentní předsednictvo, v němž mají většinu separatisté. Španělská média předpokládají, že bude odsouhlasena. Strany prosazující katalánskou nezávislost by v takovém případě měly 70 hlasů ze 135, což by jim umožnilo Puigdemonta zvolit premiérem.

Pokud vedení tento postup schválí, napadne jej opozice i vláda v Madridu u ústavního soudu.

Podobné právní tahanice hrozí i v případě, že by parlamentní vedení umožnilo Puigdemontovi ucházet se o úřad prostřednictvím videokonference. Zatímco pravidla parlamentu se o této variantě nezmiňují, právníci zastávají názor, že musí být kandidát osobně přítomen. Konečné slovo má však vedení sboru, jehož předseda Torrent dnes připustil, že by se za Puigdemontem mohl vypravit do Bruselu, aby společně hledali řešení situace.

Pokud by parlament nepřítomného politika skutečně zvolil premiérem, podle předsedy španělské vlády Mariana Rajoye si Madrid ponechá správu nad katalánskými úřady, kterou převzal v říjnu v reakci na jednostranné vyhlášení nezávislosti. Španělsko se podle Rajoye vzdá kontroly nad vedením regionu jen v případě, že budoucí premiér bude úřadovat ve své vlasti.