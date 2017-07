Praha - Z přestupu útočníka Patrika Schicka ze Sampdorie do Juventusu podle hráčova agenta Pavla Pasky nesešlo kvůli srdeční vadě, ale kvůli změně podmínek. Turínskému celku totiž vypršela lhůta pro využití výstupní klauzule a janovský celek si proto poté řekl o větší odstupné. Paska to prohlásil v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Schick měl do Juventusu odejít za 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun), což by z něj udělalo druhého nejdražšího českého fotbalistu v historii po Pavlu Nedvědovi. Podle Pasky ale mohl italský mistr výstupní klauzuli využít jen do 15. července, a když tak neučinil, změnily se podmínky přestupu.

Sampdoria začala za jednadvacetiletého útočníka požadovat mnohem větší částku a Juventus navíc přišel s několika novými variantami přestupu. Klub, v jehož vedení působí i bývalý reprezentační kapitán Nedvěd, mimo jiné navrhoval hostování s opcí, což však Janov odmítl.

Podle italských médií z přestupu sešlo kvůli vadě srdce, kterou u Schicka měla objevit lékařská prohlídka v Turíně. Paska, stejně jako už dřív šéf Sampdorie Massimo Ferraro, to však striktně odmítl. "Ani omylem, ani v nejmenším," prohlásil. "V těch testech, o kterých se bavíme, se odrazila skutečnost, že byl po té dlouhé sezoně opravdu přetížený," dodal.

Zájem o Schicka podle médií okamžitě projevil Inter Milán, AS Řím, Everton nebo Paris St. Germain a vyloučen není ani přestup do Juventusu. K němu by však podle Pasky mohlo dojít za rok, pokud by český reprezentant zůstal v Sampdorii.