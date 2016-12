Štrasburk - Petr Pála vede tenistky z pozice kapitána od jednoho titulu k druhému. Po dnešním finálovém triumfu ve Francii české hráčky slaví ve Fed Cupu hattrick, který je podle Pály dílem širokého kádru a skvělého realizačního týmu.

"Máme široký kádr, jedna holka zastoupí druhou. V tom je naše největší síla, to říkám celou dobu. Bez toho to nejde," řekl Pála po finálové výhře nad Francií 3:2, kterou zařídily jednička týmu Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Ta v neděli naskočila do dvouhry za zraněnou Petru Kvitovou a uspěla i ve čtyřhře.

"Je to neskutečné, přiklonilo se k nám štěstí," řekl Pála po napínavém vítězství ve Štrasburku nad domácím výběrem, které se nerodilo snadno. "Jsem zase strašně rád a klobouk dolů před holkami. I když vím, že jsme byli favority, ale obával jsem se výkonů Garciaové a ona to bohužel potvrdila. Zatopila nám strašně."

Češky letos vyhrály Fed Cup a přitom jim ani jeden bod nezískala Kvitová, která v předešlých pěti letech byla neochvějnou jedničkou. "To mě nenapadlo. Ale jsme zase u toho, to je výhoda širokého kádru. To je hrozné štěstí kapitána," řekl Pála, který už dovedl tým k pátému titulu a je tak nejúspěšnějším kapitánem historie Fed Cupu.

Pála znovu ukázal, že má cit pro výběr hráček. Do rozhodující čtyřhry mohl postavit k Plíškové Lucii Hradeckou, tento pár uspěl letos ve Švýcarsku. Kapitán ale vybral Strýcovou, která s Plíškovou vyhrála v Rumunsku a loni proti Ruskám.

"Hra Karolíny s Luckou Hradeckou seděla proti Hingisové ve Švýcarsku, ale teď mi přišlo, že do tohohle zápasu se ke Káje hodí Bářina hra," prozradil Pála, jak uvažoval. "A tím, že Bára vyhrála singla na 2:2, tak v mých očích musela jít na kurt. Není to jednoduché rozhodnutí. Těch holek je tolik, jsou různé kombinace."

Bývalý deblista ukázal, že má cit. "Jsem zvyklý přemýšlet nad tím, co by na kurtu asi sedělo, ale ženský debl je trošku jiný než pánský," uvedl. Vyzdvihl dobrou komunikaci s tenistkami. "Je s nimi dobrá debata v tom, kdo by měl jít hrát a tak dál. Celou dobu, co ty debly hrajeme, je hrajeme dobře. Holky, co jsme vybrali, to pokaždé zvládly."

Tenistky za šest let pod Pálovým vedením vyhrály 16 ze 17 zápasů. Prožívají báječnou éru, která ale nemusí končit. "Holky jsou na papíře silné, teď jde o to, jakou budou mít další sezonu. Nemůžeme z holek vyždímat všechno, ale tím, že pole hráček máme široké a tým se dá různě nakombinovat, šance pořád budou," věří Pála.

Letos chyběla v týmu dřívější opora Lucie Šafářová, nedařilo se Kvitové, ale skvěle zahrály Plíšková, Strýcová i Hradecká a Češky znovu vládnou. "Pořád z nich někdo něco vyhrává na okruhu WTA, letos holky i na olympiádě. Síla tam je. Vždycky postavíme silný tým, i když vám nedokážu říct, kdo v něm bude," usmál se Pála.