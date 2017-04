Praha - Kandidát umírněné pravice François Fillon není ještě zcela ze hry v boji o postup do předpokládaného druhého kola francouzských prezidentských voleb. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnila agentura Opinioway a podle nichž by i Fillon vedle centristy Emmanuela Macrona ve druhém kole porazil nacionalistku Marine Le Penovou.

V čele žebříčku 11 uchazečů o post hlavy státu jsou nadále Macron a Le Penová. Pro první kolo, které se uskuteční v neděli, jim každému vyjádřilo podporu 22 procent dotázaných voličů odhodlaných jít hlasovat. Fillon, jehož v uplynulých měsících poškodily skandály, za nimi zaostává jen o jeden procentní bod.

Na čtvrtém místě je podle nejnovější sondáže Opinioway s 18 procenty hlasů představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon, jemuž podpora v poslední době znatelně vzrostla, ale zřejmě už stagnuje. V průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledek byl zveřejněn před třemi dny, tento politik Fillona předběhl, když se pro něj vyslovilo 20 procent respondentů, zatímco pro Fillona 19 procent.

Opinioway rovněž uvedl, že ve druhém kole 7. května, do kterého postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, by Macron porazil Le Penovou poměrem 64 ku 36 procentům hlasů. Výrazným rozdílem 60 ku 40 procentům by ale nad šéfkou francouzských nacionalistů zvítězil i Fillon.