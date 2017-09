Belfast - Čeští fotbalisté sice přišli o naději na postup na světový šampionát až po porážce 0:2 v Severním Irsku, podle obránce Filipa Nováka si ale kvalifikaci prohráli už mnohem dřív. Bek dánského Midtjyllandu je přesvědčen, že národní celek má na víc, než ve skupině ukázal.

"Je to zklamání, nedokázali jsme splnit cíl. Tímhle zápasem jsme si to rozhodně neprohráli. Kvalifikaci jsme zpackali už dřív, nejvíc nás mrzí domácí ztráty se Severním Irskem a Ázerbájdžánem. Kdybychom měli o čtyři body víc, byli bychom stále ve hře," řekl novinářům v Belfastu Novák.

Český tým po osmi z deseti zápasů kvalifikace dokonce klesl až na čtvrté místo za Ázerbájdžán. "Tahle skupina byla hratelná, ale za nás mluví výsledky. A ty byly špatné. Skončili to a zase něco nového musí začít," prohlásil Novák. "Máme daleko větší sílu, bohužel v dnešním zápase jsme to nepotvrdili. Ani v těch předchozích. Škoda," doplnil sedmadvacetiletý bek.

Jeho celek sice v Belfastu většinu času držel míč, ale do gólové šance se nedostal. "Hráli jsem s balonem do plných, chtěli si něco vytvořit. Za celý zápas si ale nevybavuji, že bychom ohrozili brankou hezkou šancí, hezkou střelou. Vždycky jsme hráli po vápno, pak jsme ztratili balon a soupeř šel do brejku. A pak znovu, opakovalo se to," litoval Novák.

Na stejný problém doplácel tým celou kvalifikaci. "Bohužel to tak je. Nemůžete vyhrávat, když si nevytvoříte šanci. Přitom jsme byli často v ofenzivním postavení, furt jsme byli vepředu a měli minimálně šest hráčů v útoku. Nebyli jsme zalezlí," uvedl Novák.

Byl u obou inkasovaných branek. Nejdříve odvrátil balon na roh, po němž padl vedoucí gól, a poté fauloval před standardkou a druhou trefou. "To sice jo, ale taky jsme měli rohy a nedali góly. Furt lepší odehrát balon na roh, než aby tam byly zmatky. Samozřejmě vím, že jsem byl nějak namočený, ale mohli jsme to uhrát. Byl čas," doplnil Novák.