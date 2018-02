Moskva - Nová jaderná doktrína USA vyvolává hluboké zklamání, je očividně konfrontační a protirusky zaměřená. V reakci na příslušný dokument, který v pátek zveřejnil Pentagon, to podle agentury TASS uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Upozornilo zároveň, že Rusko podnikne potřebné kroky k zajištění vlastní bezpečnosti.

"Už při prvním pohledu padne do očí konfrontační náboj a protiruské zaměření tohoto dokumentu. S politováním konstatujeme, že USA svou politiku rozsáhlého hromadění jaderných zbraní ospravedlňují poukazováním na modernizaci jaderných sil Ruska a na údajný růst role (našich) jaderných zbraní...," uvádí se v komentáři ruské diplomacie.

"Obviňují nás ze snižování prahu pro použití jaderných zbraní a z jakýchsi 'agresivních strategií'," píše dále ministerstvo, které hned vzápětí zdůrazňuje, že tato tvrzení "nemají nic společného s reálným stavem věcí".

"Samozřejmě budeme nuceni přihlédnout k přístupům, k nimž se nyní uchýlili ve Washingtonu, a přijmout nezbytná opatření k zajištění vlastní bezpečnosti," konstatovalo ministerstvo. Současně vyzvalo USA, aby společně s Ruskem "seriózně hledaly řešení nahromaděných problémů ve sféře podpory strategické stability".

Dva bývalí velvyslanci novou doktrínu USA hodnotí kladně

Praha - Nová jaderná doktrína Spojených států odráží současnou realitu, míní bývalý český velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář. Spojenci v Severoatlantické alianci by ji měli podle něho přivítat. Další někdejší velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra považuje doktrínu za dobrou reakci na dění ve světě.

"USA konečně ukazují také svaly a sílu," řekl dnes ČTK Vondra. Je to podle něho důležité, pokud se mají spojenci Spojených států v Evropě i v Asii nadále spoléhat na americké bezpečnostní garance.

"Nežijeme v ideálním světě a hrozby, na které nová jaderná doktrína USA reaguje, jsou skutečné. Rusko, Čína, Severní Korea i Írán ohrožují nejen USA, ale i své sousedy a především celou naši západní liberálně demokratickou civilizaci," míní Kolář.

Podotkl, že je vždy lepší prevence než náprava spáchaných škod, mír je podmíněn i připraveností na válku. "Stačí si prostudovat ruskou vojenskou doktrínu a je zřejmé, že USA a NATO, tedy i my, jsou putinovským Ruskem vnímány jako hlavní nepřítel," uvedl Kolář.

Rusko podle něho zbrojí a posiluje své vojenské kapacity. "A aktivity Číny v Jihočínském moři také nemohou nikoho nechat na pochybách. Co se týče Severní Koreje a Íránu, není to snad třeba ani komentovat. Nová jaderná doktrína Spojených států by měla být spojenci v NATO přivítána," zdůraznil Kolář.

Doktrína, s níž přichází prezident Donald Trump, má být v porovnání s érou jeho předchůdce Baracka Obamy podstatně tvrdší vůči Rusku. Jejím cílem je mimo jiné odradit Rusko od toho, aby hrozilo byť jen omezeným jaderným útokem v Evropě. Jak informovala agentura AP, Moskva musí být přesvědčena o tom, že by za to zaplatila "nepřijatelně vysokou cenu".

Nová doktrína se rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice. Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by však přesně definovala, co to znamená. Trump stále sází na jejich odstrašující účinek.

V textu se také uvádí, že Severní Korea zůstává "jasnou a vážnou hrozbou" pro USA a její spojence. Jakýkoli severokorejský jaderný útok proti USA nebo jeho spojencům by měl za následek "konec tohoto režimu".